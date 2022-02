Wenduine heeft voortaan eigen hondenzones

Door de afwerking van de twee nieuwe losloopzones in Wenduine, kunnen hondenbaasjes nu met hun viervoeters al op zes locaties terecht. De gemeente wil hiermee aan de grote vraag van hondenbezitters tegemoet komen.

Ook in De Haan ben je op de meeste plaatsen verplicht om je trouwe viervoeter aan de lijn te houden. Om tegemoet te komen aan de vraag van hondeneigenaars, maakte de gemeente werk van losloopzones; afgebakende groenzones waar honden onder toezicht van hun baasjes naar hartenlust kunnen loslopen, rondsnuffelen en ravotten.

“Elke hond heeft nood aan zijn dagelijkse portie beweging en wat is er nu leuker dan af en toe wat ongeremde loop- en speeltijd met andere viervoeters? Aan dat vrij rondlopen is natuurlijk wel één belangrijke voorwaarde verbonden, en dat is dat honden enkel mogen loslopen in daarvoor voorziene zones”, zegt schepen voor Leefmilieu en Dierenwelzijn Hilde Dhont.

Natuurlijke materialen

Onder impuls van haar voorganger Mathieu Delbarge kwam er in 2020 een grote losloopzone op het Kennedyplein in Vosseslag en in 2021 werden er ook aan Haneveld twee hondenweides aangelegd. Eind vorig jaar richtte het Agentschap Natuur en Bos, dat de Duinbossen beheert, nog een nieuwe zone in aan de Zwarte Kiezel en nu wordt dus de laatste hand gelegd aan twee losloopzones in Wenduine; eentje in de Manitobastraat en eentje op de hoek van de Westhinderlaan en de Wancourtstraat.

Schepen voor Werken in Eigen Beheer, Christine Beirens: “Alle zones werden door de groendienst afgezet met natuurlijke materialen: kastanjehout en veldesdoorn. Elke loopweide heeft één of meerdere veilige toegangspoorten. Er staan ook zitbanken voor de baasjes.” De gemeente voorzag ook overal vuilnisbakken, die regelmatig geledigd worden. “Want zo’n hondenzone is uiteraard geen hondentoilet. Hondenpoep dient ook daar opgeruimd te worden”, klinkt het.

(WK)