Welzijnsschakel Oostkamp blaast 25 kaarsjes uit

De Welzijnsschakel Oostkamp vzw, beter bekend als ‘t Gezelletje, in de Schooldreef bestaat 25 jaar. Dit is 25 jaar werken aan een samenleving waarin elke mens meetelt, en alert openstaan voor nieuwe noden.

Welzijnsschakel ’t Gezelletje is een verhaal dat 25 jaar geleden begon toen vijf mensen zuster Lieve Deseure, Lieve Neyens, Ingrid Raemacker, Lieven Claeys en Jacqueline De Saever een antwoord wilden bieden op de vaststelling dat ook in Oostkamp achter gewone gevels verdoken armoede schuilging en dat uitsluiting en eenzaamheid een groot probleem waren. Kort daarna stapten een 40-tal vrijwilligers mee in het verhaal. Het deinde uit en momenteel kan de Welzijnsschakel rekenen op 102 vrijwilligers.

Brugfiguur

“De Welzijnsschakel Oostkamp is een verhaal dat verdergaat. De samenleving is complexer geworden, de kloof tussen arm en rijk vergroot. De energiecrisis en de stijgende levensduurte duwen sommige personen en gezinnen in armoede. Uitsluiting en vereenzaming zijn daarvan een gevolg. Meer dan ooit is Welzijnsschakel Oostkamp nodig. Er is nood aan vrijwilligers die met een warm hart en een open geest solidair willen zijn met wie dreigt uit de boot te vallen, vrijwilligers die een brugfiguur zijn, zodat elke mens meetelt”, vernemen we van voorzitter Frans Dubois. Voor zuster Lieve, die mee aan de wieg stond van de Welzijnsschakel, zijn de doelstellingen van bij de start nog altijd zeer actueel. “De nood is zelfs nog groter geworden, maar met het gedreven team spelen we in op een veranderende maatschappij. We krijgen ook steeds meer volk over de vloer en we hebben onze activiteiten de laatste 25 jaar sterk uitgebreid.”

Verjaardag

In die 25 jaar is ‘t Gezelletje uitgegroeid van een loutere ontmoetingsplaats naar een Oxfam-Wereldwinkel, is er een gezellige cafetaria, is er een shop met tweedehandsspulletjes en kledij en verhuren ze twee vakantiewoningen. Sinds een jaar is er een uitbreiding gekomen met de Welzijnsschakel Nieuwvliet. Om deze verjaardag te vieren, organiseert ‘t Gezelletje een feestelijk opendeurweekend op zaterdag 15 oktober van 10 tot 17 uur en zondag 16 oktober van 14 tot 17 uur.

Meer info: www.tgezelletje.be