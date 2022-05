Welzijnspartners Oostende evalueren het armoedebeleidsplan tijdens trefdag. “Er is al heel wat in gang gezet”

Halfweg de legislatuur is ook het armoedebeleidsplan halfweg. Het was dan ook tijd voor het Oostendse stadsbestuur om alle partners die betrokken waren bij de opmaak van het plan opnieuw samen te roepen voor een stand van zaken en een eventuele bijsturing. 41 van de 67 acties zijn al in uitvoering.

Oostende maakte van armoedebestrijding een topprioriteit en werkte daarom een plan uit met vijf hefbomen om uit armoede te geraken zoals een stabiele job, een menswaardig inkomen, toegankelijke gezondheidszorg, betaalbaar wonen en onderwijs.

“Per hefboom is de aanpak geconcretiseerd met in totaal 67 acties. We hebben hiervan al heel wat kunnen in gang zetten. Zo zijn 41 acties in verregaande ontwikkeling. 17 zijn volledig uitgevoerd. Samen met de sector willen we nu kijken wat de impact is in de praktijk en bekijken waar we nog sterker op kunnen inzetten”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen).

Impact coronacrisis

Er zijn hier en daar bijsturingen nodig. Zo was er de voorbije twee jaar de coronacrisis die zeker ook op mensen in een kwetsbare situatie impact had. “Corona heeft sowieso ook veel energie gevraagd van de dienst Welzijn. We zien weliswaar ook goede signalen zoals de activiteitsgraad. Sowieso zal deze problematiek niet onmiddellijk opgelost worden. Het blijft de komende tien jaar een punt waar moet op gewerkt worden over de verschillende beleidsdomeinen”, vult burgemeester Bart Tommelein aan. (LB)