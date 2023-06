Welzijnshuis opent de deuren

CKG Kapoentje heeft in de Jules de Troozlaan een nieuw Welzijnshuis geopend. Het karaktervolle pand werd gerenoveerd tot een fijne speel- en groeiplek voor kinderen. “Ook Huis van het Kind krijgt hier op termijn een fysieke locatie”, zegt schepen Kathy Kamoen.

Het Welzijnshuis vloeide voort uit een jarenlange samenwerking tussen het lokaal bestuur en CKG Kapoentje uit Oostende, en is gericht op kwetsbare gezinnen. Op het gelijkvloers komt een nieuwe dagwerking voor jonge kinderen in moeilijke leefsituaties, daarnaast breidt het aantal begeleidingen aan huis verder uit.

“De stad creëert hier een permanent hulpaanbod voor de doelgroep en dat is nodig: in Blankenberge wordt bijna één op de drie kinderen in kansarmoede geboren”, zeggen Patrick Blondé en Lies Chromiak van CKG Kapoentje.

Samenwerken

Er zal lokaal samengewerkt worden met het Sociaal Huis, Kind en Gezin, kleuteronderwijs, kinderopvang, huisvesting en politie. “Via deze vernieuwende samenwerking streeft het CKG ernaar om maximaal kinderen thuis te laten wonen en uithuisplaatsing te vermijden. Dit door dagopvang gekoppeld aan een intensieve thuisbegeleiding”, zegt Kathy Kamoen, schepen voor Huis van het Kind.

Het lokaal bestuur heeft ook beslist om op de benedenverdieping een fysieke locatie van Huis van het Kind onder te brengen. “Op deze manier verbinden we het bestaande ondersteunende aanbod voor gezinnen uit de stad aan één centraal punt. Op die plek zullen allerhande activiteiten plaatsvinden met de focus op opvoedingsondersteuning en ontmoeting. Denk hierbij aan knutselmomenten en oudercafés”, aldus Kamoen. Ook partners zullen gebruik kunnen maken van de locatie, bijvoorbeeld voor vorming. Na de zomer neemt het CAW Noord-West-Vlaanderen zijn intrek op de tweede en derde verdieping.

Het centraliseren van diensten en partners heeft volgens de schepen niks dan voordelen voor de Blankenbergse gezinnen. “De partners zullen hier nauw samenwerken, wat de doorstroom een pak eenvoudiger maakt. Zo komt iedereen vlot bij de meest gepaste vorm van ondersteuning of hulp terecht”, klinkt het.

Het bijna energieneutraal pand werd gerenoveerd naar hedendaagse normen, met respect voor de belle-epoquewaarde. De organisatie kreeg een klimaatsubsidie van 100.000 euro van de provincie, voor de inrichting kon de vzw rekenen op 62.000 euro subsidies van het fonds De Warmste Week van de Koning Boudewijnstichting, Steunfonds van het Licht en vzw Het Kind. Op 5 juni ontvangt CKG Kapoentje er de eerste kinderen. (WK)

www.ckgkapoentje.be