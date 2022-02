Welzijn Tielt biedt hulp bij stijgende energiefacturen

De stijgende energieprijzen nemen een steeds grotere hap uit het gezinsbudget. Dit verhoogt het risico op energie-armoede. Welzijn Tielt biedt hulp aan Tieltenaren die het moeilijk hebben om hun energiefacturen te betalen.

Een financiële tussenkomst in de energiefactuur zorgt voor wat meer ademruimte. Wie wil weten of hij of zij hiervoor in aanmerking komt, maakt best een afspraak bij Welzijn Tielt.

Energiehulp

Men bekijkt er je financiële situatie en gaat na of je een tussenkomst kan krijgen. Daarnaast kan je ook voor andere vormen van energiehulp terecht bij Welzijn Tielt: info rond sociaal tarief energie, toeleiden naar energiescans, hulp bij V-test (= test om energiecontracten te vergelijken), begeleiding bij het inschrijven voor groepsaankoop groene stroom, minimale levering voor de aardgasbudgetmeter, verwarmingstoelage, hulp bij het aanvragen van een afbetalingsplan, begeleiding bij aanvraag kortingbon (als je hiervoor in aanmerking komt) voor aankoop van een energiezuinig toestel.

Ook zelfbewust omspringen met energie kan een energiefactuur doen dalen. Zo kan je gemiddeld 100 euro per jaar besparen door de verwarming op nachtstand te plaatsen een uur voordat je gaat slapen.

Energiezuinige materialen

Ook energiezuinige materialen kunnen de energiefactuur doen slinken (bijvoorbeeld spaarlampen, spaardouchekop, meervoudige stekkerdozen met schakelaar…).