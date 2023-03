Welsh Memorial opgeknapt nadat draaiende vrachtwagens schade aanrichten

De technische dienst van Langemark-Poelkapelle heeft het Welsh National Memorial Park opgeknapt. De in- en uitrit van het park raakte beschadigd door vrachtwagens die het gebruikten als draaipunt tijdens de wegenwerken in Pilkem.

Het Welsh National Memorial Park opende in 2014 in het gehucht Hagebos om alle mannen en vrouwen uit Wales die betrokken waren bij de Eerste Wereldoorlog te herdenken, maar de in- en uitrit van het herdenkingsmonument met de opvallende rode draak ondervond de afgelopen jaren aanzienlijke schade door vrachtwagens die dit als draaipunt gebruikten. “Dit gebeurde voornamelijk tijdens de wegenwerken in Pilkem, maar door deze werken is het niet meer mogelijk voor vrachtwagens om daar te draaien”, zegt schepen Laurent Hoornaert.

Kasseien

De parking werd volledig heraangelegd in kasseien. “Daarnaast loopt er nu een pad met dezelfde kasseien naar het park toe en werd er een nieuwe haag geplant”, vervolgt Hoornaert. “Verder is het park waar nodig aangevuld met grasperken. Alle werken werden in eigen beheer uitgevoerd door de technische dienst van de gemeente. In totaal gaat het om een investering van 3.200 euro. Het Welsh Comité uit Wales doneerde 2.500 Britse Pond om de werken uit te voeren. De Vlaamse tak van het Welsh Comité doneerde nog eens 500 euro daarbovenop.” (TOGH)