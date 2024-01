Welpen Nanuq en Malenky vieren eerste verjaardag: “Enorm trots op mama Sandra”

In dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren is er vandaag groot feest. De berenwelpjes Nanuq en Malenky vieren hun eerste verjaardag.

De Oekraïense beer Sandra verraste iedereen één jaar toen ze beviel van twee welpjes. In oktober arriveerden Sandra en haar broer Tishka in het dierenpark De Zonnegloed in Vleteren, nadat ze bevrijd werden uit Oekraïens oorlogsgebied. De verzorgers wisten niet dat de beer zwanger was. Sandra beviel op onverwacht van welpjes in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren. De beren Tishka en Sandra moesten vluchten uit Oekraïne en zijn afkomstig uit een zwaar getroffen Oekraïense dierentuin Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, gelegen in een oorlogsgebied.

Onderdak in Zonnegloed

Op maandag 17 oktober arriveerden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed en vonden ze er permanent onderdak. Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren.

(Lees verder onder de foto.)

De berenwelpjes Nanuq en Malenky vieren hun eerste verjaardag. © LBR/De Zonnegloed

Malenky en Nanuq

In september 2023 kregen de twee Oekraïense berenwelpjes uit De Zonnegloed hebben een naam gekregen. De eerste naam Malenky werd door De Zonnegloed zelf gekozen. Voor de tweede naam werd de hulp van het publiek ingeschakeld en daar viel de naam voor Nanuq. Malenky betekent klein in het Oekraïens. Nanuq betekent dan weer spirituele ´god´ van de beren van de Inuit. Het verblijf van de beren zal in de toekomst groter moeten gemaakt worden door de geboorte van Malenky en Nanuq, want het verblijf kan momenteel onderdak bieden aan vier beren.

Voor hun eerste verjaardag heeft dierenverzorger Bart speelgoed gemaakt in de vorm het cijfer ‘één’. “De berenwelpen zijn vandaag één jaar oud. Voor hun eerste verjaardag heeft verzorger Bart leuke verrijking ofwel speelgoed gemaakt voor mama Sandra en de welpen Malenky en Nanuq. We zijn ook enorm trots op Sandra. Ze is een voorbeeldige moeder geweest. Op eigen houtje heeft ze van deze wezentjes, twee grote stoere beren gemaakt”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.