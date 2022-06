Wellington Golf stelt grond ter beschikking voor wijk westerkwartier: “Werken aan bruisende buurt”

De stad laat een frisse wind waaien door het Westerkwartier. Het bestuur kreeg een Vlaamse subsidie van 800.000 euro om kwetsbare wijken aan te pakken. Een eerste reeks acties is aangekondigd. “Deze buurt staat voor heel wat uitdagingen”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Wellington Golf en woonzorgcentrum A. Lacourt springen mee op de kar.

De uitdagingen in de wijk Westerkwartier zijn groot en om die goed aan te pakken is er samenwerking nodig tussen de verscheidene betrokkenen die in de wijk werkzaam zijn. “Dankzij de middelen van Vlaanderen kunnen we extra aandacht besteden aan het Westerkwartier. Deze unieke wijk staat voor heel wat uitdagingen, want het is ook de grootste, dichtstbevolkte en meest diverse wijk van Oostende. Samen met de wijk zelf zullen we heel wat concrete acties opzetten”, licht burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) toe.

De stadsmariniers in Oostende nemen de regierol op zich. “Zij werken de komende vier jaar samen met bewoners en partners in de wijk aan een bruisende en sociaal sterke buurt”, vult schepen van Samenleven Maxim Donck (N-VA) aan.

Deze unieke wijk staat voor heel wat uitdagingen want het is ook de grootste, dichtstbevolkte en meest diverse wijk van Oostende

Er werden al enkele acties voorgesteld waarop gewerkt zal worden. “Het is de bedoeling om privaat domein gedeeltelijk ter beschikking te stellen van bewoners van de wijk. De eigenaars van Wellington Golf Oostende zijn bereid om het stuk van de koninklijke serres en de gerenoveerde paardenstallen gedeeld te gebruiken en een invulling te geven voor de wijk. Dit wordt samen met de wijk aangepakt”, zegt schepen Donck. Ook de tuin van het woonzorgcentrum A. Lacourt kan, mits afspraken, ter beschikking gesteld worden aan verenigingen in de wijk.

Multisportterrein

Op het Gerechtsplein wordt tijdelijk straatmeubilair geplaatst. “Bedoeling is om daarna in overleg met de buurt de noden te leren kennen en het plein verder vorm te geven. Er komt ook een multisportterrein op de terreinen van het VTI ter hoogte van het Gerechtsplein. Dit sportterrein wordt door de leerlingen van het VTI gebruikt en staat buiten de schooluren ter beschikking van de wijkbewoners.”

Op het Sint-Catharinaplein zijn al concrete ingrepen uitgevoerd. “Er werd sterkere verlichting geplaatst, heesters zijn verlaagd, afvalkorven zijn verplaatst naar de looplijnen en kapot straatmeubilair is weggehaald. In het kader van de actie ‘Parkenplan’ wordt de openbare ruimte verder nog onder de loep genomen. Parken en pleinen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen. Bedoeling is om de sterktes van de openbare ruimte verder uit te bouwen en te kijken naar noden of tekortkomingen. Verbeterpunten op vlak van veiligheid, overlast, sluikstorten, toegankelijkheid… kunnen dan aangepakt worden. Enkele mogelijke ingrepen zijn verlichting, zichtbaarheid van het park, aangename en voldoende zitbanken, voldoende afvalkorven, fietsvoorzieningen, ruimte voor kinderen om te spelen, maar ook ruimte voor honden. Het Westerkwartier is als eerste wijk aan de beurt.”

Wijkwandelingen

In kader van dit project worden er ook thematische wijkwandelingen georganiseerd onder de noemer ‘Wijkwandel je mee’. Stadsdiensten en professionele organisaties die in de wijk actief zijn, worden daarbij uitgenodigd om mee te stappen door het Westerkwartier. Ze krijgen uitleg en bezoeken ondertussen specifieke plekken in de wijk die gelinkt zijn aan het thema dat ze gekozen hebben. (Leen Belpaeme)