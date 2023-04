Wellington Golf pakt uit met geavanceerde technologie en is daarmee de enige aan de Belgische kust

Wellington Golf in Oostende, ooit pionier op het vlak van laagdrempelige lidmaatschapsformules, is de eerste golfclub aan de kust die uitpakt met de Toptracer Range technologie die elke afslag perfect registreert, maar ook de lengte, hoogte en curve die de bal maakt. “In ons land zijn er amper vijf clubs en aan de kust nog geen enkele met deze technologie”, klinkt het.

Ruim achthonderd leden telt Wellington Golf. Dat heeft voorzitter Xavier Desimpel te danken aan de laagdrempeligheid van zijn golfclub. “Startuitrusting inbegrepen kan je hier voor nog geen duizend euro aan de slag en daarin zit dan meteen ook een jaar lidmaatschap bij”, zegt Xavier. “Zo trekken we elke jaar minstens tweehonderd nieuwe golfers aan. Jaarlijks komen hier ook een vierduizend externen spelen. We blijven dus groeien.”

Ingenieus systeem

En de golfclub gaat mee met zijn tijd. Het investeerde zo’n 150.000 euro in een ingenieus systeem. De Toptracer Range registreert alles wat er met een golfbal gebeurt als die weggeslagen wordt. “We hebben op elf afslagplaatsen schermen geïnstalleerd. Het is wereldwijd het meest geavanceerd technologisch systeem. Het maakt het aanleren van golf gemakkelijker en aangenamer”, aldus Desimpel.

Dankzij de technologie kan er van op de driving range op twintig wereldberoemde terreinen gespeeld worden, waaronder St. Andrews, Pebble Beach en Gleneagles. Wie een app installeert en zich registreert, kan door het systeem een volledig spel laten analyseren, zoals de gemiddelde afstand die je per club haalt, en welke vooruitgang je golfspel maakt.

“We zijn nu de enige aan de kust met dit moderne systeem. In eigen land zijn er maar vijf van de vele golfclubs die dit systeem hebben en daar zitten wij bij. Via de app worden de beste slagen bijgehouden: per dag, per maand en all time. Het record binnen onze club staat momenteel op naam van Ewout Visschers, met maar liefst 298,2 meter”, besluit Xavier Desimpel.

Speciaal aanbod

Wellington Golf wil haar Filou Toptracer range niet enkel aanbieden aan haar eigen leden, maar lanceert een speciaal aanbod aan alle golfers die reeds lid zijn bij een van de vijf andere golfclubs langs de Vlaamse kust. Wie er een abonnement op de Toptracer neemt van 50 euro, kan de nieuwe technologie online reserveren aan dezelfde prijs die voor leden gehanteerd wordt. De Oostendse golfclub wil zo het contact tussen golfers in de regio versterken, zonder dat deze lid moeten worden bij Wellington Golf.