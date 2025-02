Welkomstontbijt voor nieuwe inwoners in Ichtegem

Naar jaarlijkse traditie organiseerde het lokaal bestuur een welkomstontbijt voor de inwoners die in 2024 in de gemeente zijn komen wonen.

“Dit initiatief is een fijne manier om elkaar beter te leren kennen en om de inwoners dichter bij onze gemeentelijke diensten te brengen”, weet burgemeester Lieven Cobbaert. “In 2024 verwelkomden we meer dan 420 nieuwe gezinnen in onze gemeente”, aldus Cobbaert. Nieuw dit jaar was de mobiele UiTPAS-stand, waar bezoekers meer konden leren over de UiTPAS Middenkust. Ook waren er verschillende gemeentelijke diensten aanwezig voor wie vragen had.