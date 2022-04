Welkomstboog in Ieper niet langer welkom voor buurtbewoner: “Eerst wagen beschadigd en nu waaien smileys af”

De Ieperse welkomstboog, die eerder zijn wagen vernielde, blijft een doorn in het oog van buurtbewoner Karl Mortier. Donderdag waaiden panelen met smileys en duimpjes naar beneden. “Nogmaals het bewijs dat deze spuuglelijke kerstboog onveilig is.”

“Plots hoorde ik een klap en zag hoe een paneel afwaaide van dat ding”. Daarmee doelt Karl Mortier (47) op de welkomstboog van de Stationsstraat, die een paar maand geleden op zijn geparkeerde BMW waaide.

Donderdag bleef de boog overeind, maar waaiden vrolijke smileys en duimpjes naar beneden. De panelen vervangen de versiering van wielertruitjes en fietsen uit de reclameperiode rond Gent-Wevelgem. “Ze zijn er enkele dagen geleden opgehangen”, vertelt Karl. “De schade aan mijn wagen bedroeg 15.000 euro. Voor zover ik weet, is er dit keer geen schade. Maar dit nieuw incident bewijst nogmaals dat deze boog onveilig is.”

“Spuuglelijk”

Karl stelde de stad in gebreke. “Het stadsbestuur verwees me door naar de verhuurder van de bogen, maar de burgemeester is toch verantwoordelijk voor de veiligheid?” De man heeft ook nog een ander argument. “Die bogen zijn spuuglelijk en doen denken aan kerst.”

De kwestie werd vorige maand besproken op de gemeenteraad. Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) gaf toen aan dat de decoratiebogen eerst gebruikt werden als kerstdecoratie, maar de voorbije jaren bleven staan om het kernwinkelgebied aan te duiden. Er werd intussen een poll gehouden onder de leden van het centrummanagement over de bogen. “Van de tien antwoorden die we kregen vanuit de stationsstraat kozen negen handelaars om de decoratiepoort te behouden”, zei Desmadryl.

Toch wordt gezocht naar een alternatief. “Zolang we ons kernwinkelgebied maar blijven in de kijker zetten en er de mogelijkheid is om de verschillende acties van de handelaars en evenementen aan te kondigen”, aldus Desmadryl. (TP)