Welkomstbogen op termijn uit Ieperse winkelstraten nadat auto vernield raakt

Ze werden enkele jaren geleden opgericht als aanvulling op de kerstversiering in de Ieperse kernwinkelstraten, maar de groene welkomstconstructies staan er nog steeds en worden ook aangekleed voor sfeer en promotie rond andere evenementen, zoals Gent-Wevelgem op 27 maart. Ieperling Karl Mortier ziet ze liever verdwijnen, nadat zo’n boog zijn wagen vernielde. De stad zoekt nu een alternatief.

Karl Mortier (47) woont in de Stationsstraat en werd geconfronteerd met een omgewaaide welkomstboog op zijn geparkeerde BMW tijdens de storm van twee weken geleden. “De dwarsbalk van die groene boog lag op mijn wagen”, vertelt hij. “Op basis van de eerste bevindingen van de experten wordt verwacht dat de wagen perte totale is. De totale schade is groter dan de economische restwaarde van de wagen. Dankij mijn omniumverzekering komt het wel in orde, maar het zorgt wel voor zorgen. Volgens mij is hier geen sprake van overmacht. Het is volgens buurtbewoners niet de eerste keer zijn dat die levensgevaarlijke boog omviel, de constructie staat op betonnen ‘voeten’ zonder enige verankering, en de storm was voldoende aangekondigd.”

De man dacht dat de constructie na het incident voorgoed verdwenen was. “Tot mijn grote ontsteltenis staat ze er nu weer. Waarom moet deze poort tot risico opnieuw open? Dit is misplaatst, letterlijk en figuurlijk, en ik voel mij uitgelachen. Gelukkig vielen er geen gewonden. Nog niet… Dit is geen kritiek op het stadsbestuur, maar een oproep tot gezond verstand.”

Karl heeft nog een bijkomend argument. “Ze zijn spuuglelijk en roepen een kerstgevoel op. Een subjectieve maar gedeelde mening. Dat is maar een aspect, want uiteindelijk gaat veiligheid boven alles. En de promotie en sfeer rond activiteiten in de binnenstad… tja, er zijn straffere en mooiere communicatiekanalen dan zulke bogen. Zonder petities hoop ik dat deze argumenten volstaan.”

Huurovereenkomst

Na overleg met de vzw Centrummanagement, die de economische leefbaarheid en commerciële aantrekkelijkheid van de binnenstad wil versterken, belooft schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) de bogen te laten wegnemen. Op termijn. “Voorlopig blijven ze staan tot we een definitieve oplossing hebben om ons kernwinkelgebied af te bakenen. Dat heeft niets te maken met uitlachen”, aldus Desmadryl. “We huren de bogen van een firma, die voldoende expertise zou moeten hebben op het vlak van veiligheid. Het is een jammerlijk voorval, maar we gaan ook niet meteen alle bomen kappen, die tijdens de storm voor schade zorgden.”

De boog in de Menenstraat werd enkele maanden geleden al weggenomen. “Maar dat was na een poll onder handelaars. Niet omwille van de veiligheid, wel door een kwestie van smaak”, besluit Desmadryl. (TP)