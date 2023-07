Welkom op de hoevepicknick bij Ingelzwam: “Lekkere brunch in de tuin”

Tot en met 30 september kan je terecht voor een hoevepicknick bij Ingelzwam van Johan en Annick Tack-Vandecasteele in de Dossestraat 8. Het volstaat van twee dagen voordien een aanvraag in te dienen, waarna je in hun tuin of bij regenweer in een overdekte ruimte kan genieten van heerlijke lokale specialiteiten.

“Ik doe dit al drie jaar en toch is dat nog niet zo bekend in onze regio”, aldus Annick , de drijvende kracht achter het champignonbedrijf Ingelzwam en ambassadeur van dit product op het label ‘100% West-Vlaams’.

Van heinde en verre

“Komen er hier dorpsgenoten langs om champignons en er zitten op dat moment mensen in mijn tuin, dan vraagt mijn cliënteel altijd of ik familie op bezoek heb. Maar dat is het niet, want het zijn mensen van heinde en verre die langskomen voor een hoevepicknick. Ik ben één van de 23 bedrijven in West-Vlaanderen die zo’n hoevepicknick aanbieden. Dat het hier geen hoeve is? Dat klopt, maar we hebben een tuinbouwbedrijf en tuinbouw behoort bij de landbouw. We zijn wel de enige in onze regio die zoiets aanbieden. In de Westhoek zitten er veel, maar slechts heel weinig in de Leiestreek. Op de website www.hoevepicknick.be vind je alle locaties terug.” Wie twee dagen voordien contact opneemt, kan zo’n hoevepicknick bestellen.

Hapjes met oesterzwam

“Dat is geen ontbijt, eerder een brunch, want we beginnen om 11 uur”, vervolgt Annick. “Natuurlijk bieden wij ook onze biologisch geteelde oesterzwammen aan. Tijdens de hoevepicknick worden er verschillende hapjes aangeboden op basis van zelf geteelde champignons. We bieden ook stukjes streekkaas, gevuld eitje, pannenkoekjes, confituur, fruitsalade, zuiveldessert, enz. aan. Verder zijn er broodjes, hoeveboter, honing, groentebordje, kaasplankje (3 soorten) en vleesassortiment (3 soorten), champignonhapjes, tortelloni fungi, Ingelzwambord (quiche met champignon, gevulde champignon met kruidenkaas, gebakken oesterzwam, champignonkroket), desserts (4 soorten) variatie van appelmuffin en/of perentaart en/of advocaat en/of verse kaas en/of minipannenkoek en/of wafel,…. We zorgen ook voor een streekbiertje, appelsap, water, koffie. Speciaal voor de picknick wordt het mooiste plekje in de tuin gereserveerd, maar ook bij regenweer krijg je een mooi plekje in een overdekte ruimte. Er mogen maximum 25 personen per afspraak langskomen. Een tip: Ingelmunster telt de Kezelbergroute, die begint aan het station. Er zijn hier nog andere fietsroutes, zoals de Berenroute, Preiroute, Mandeldaleroute, enz. Dat zijn tips voor mensen die langskomen met de fiets.”

Vooraf reserveren

De prijs voor een volwassene bedraagt 24 euro, voor kinderen jonger dan 12 jaar 15 euro per persoon. Je kan van maandag tot donderdag, van zaterdag tot zondag een picknickmand reserveren. Uiterste inschrijvingsdatum is twee dagen voordien, mits dan nog plaats beschikbaar.

Reserveren bij Ingelzwam kan via www.hoevepicknick.be. (Patrick Depypere)