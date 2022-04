Welkom in het nieuwe Wijtschate

Wijtschate was ruim vier jaar het toneel van wegen- en rioleringswerken. Dat bracht heel wat problemen met zich mee, zowel voor de inwoners als voor de zelfstandige ondernemers in het dorp. Nu de werken eindelijk klaar zijn hield het gemeentebestuur van Heuvelland een officiële opening.

“We zijn tevreden met de dorpskernvernieuwing waar we onder meer oog hadden voor een betere verkeersstroom in het dorp en een moderner aankleding van het dorpsplein”, zegt bevoegd schepen Dirk Baekelandt.

Alles liep de voorbije jaren niet van een leien dakje. Archeologisch onderzoek zorgde voor vertraging en het rooien van de lindebomen op het het Sint-Medardusplein voor heel wat protest. Uiteindelijk kwamen voor- en tegenstanders toch tot een mooie oplossing. “Een deel van de gerooide bomen werden geschonken aan Wijtschatenaars, een ander deel ging naar de Oost-Vlaamse kunstenaar Thijs Van der Linden die de bomen gebruikte voor een monumentaal werk dat hij toepasselijk het Sint-Medardusplein noemde,” aldus Dirk Baekelandt.

Ontmoetingsplek

Wijtschatenaar Koen Lahousse herplantte zijn lindeboom op de parking van zijn verzekeringskantoor en maakte er een nieuwe ontmoetingsplaats van. “Als rasechte Wijtschatenaar wilde ik zo’n boom in het dorp houden. Met toch wat twijfels hebben we een gat gemaakt op de hoek van de parking. Vroeger stond daar nog een huis en we wisten niet wat we onder de asfalt zouden vinden. Maar al snel bleek dat er geen resten van het huis meer waren. We hebben al de oude aarde van de put weggevoerd en terug opgevuld met nieuwe aarde gemengd met compost en heel wat vitamientjes om de oude boom alle kansen te geven.”

“De boom zag ik een beetje als “van Wijtschatenaren voor Wijtschatenaren” en wou er een ontmoetingsplek van maken. Zo heb ik de voorziene schanskorven van rond de heraangelegde parking zo voorzien dat het een zithoek werd waar mensen konden zitten met de boom centraal. Het eerst jaar pakte de boom al goed aan maar volgens kenners is het tweede jaar het belangrijkst en ik zie al heel wat nieuwe knopen komen, dus ik denk dat de boom terug vertrokken is voor vele jaren.”

Banaan

Het einde van de wegenwerken betekent voor het plaatselijk feestcomité meteen de start van een nieuw werkjaar. Na de gedwongen verhuis van de kermis naar de site van de Croonaert wordt deze zomer teruggekeerd naar het dorpsplein. “We voorzien een smallere maar langere tent zodat we meer plaats hebben rondom de kiosk en deze ook kunnen betrekken in de kermis als bv. podium”, vertelt Koen Lahousse. ” Kermiskramen worden anders geplaatst, deels op de straat voor het voormalig gemeentehuis zodat het dorpsplein meer kan gebruikt worden.”

De vernieuwde verkeersstroom in de Ieperstraat zorgde tot slot voor heel wat onduidelijkheid. Tot schepen Dirk Baekelandt de voorrangsregel op het kruispunt heel duidelijk uitlegde met de ‘banaan.’ “Wie over de banaan moet rijden moet voorrang verlenen aan zij die de vorm van de banaan kunnen volgen. Die zogenoemde banaan kreeg van CD&V Heuvelland alvast een onvoldoende. “Vooral voor passanten die de verkeerssituatie niet kennen, zijn de kruispunten nog steeds niet duidelijk en intuïtief. We blijven ons hart vasthouden, zeker in de schoolomgeving. Verkeersveiligheid blijft een bijzonder punt van zorg”, aldus Nathan Duhayon.

