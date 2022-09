Welkom aan nieuwe inwoners Heuvelland

Met een rondrit door de acht dorpen en een gezellige babbel achteraf in het bezoekerscentrum in Kemmel werden de nieuwe inwoners van Heuvelland verwelkomd door het gemeentebestuur. “Dit jaar meldden er zich 250 mensen aan in de gemeente. Velen zijn woonachtig in de nieuwe woonwijken van Kemmel en Westouter”, verduidelijkt burgemeester Wieland De Meyer.

In de nieuwe woonwijk van Kemmel wonen Francine Cools(65) en Dominique Maes(70). “We kozen voor Kemmel omdat onze zoon Jeroen en zijn gezin hier wonen. En dan ben je al wat dichter om bijvoorbeeld op de kinderen te passen.” Francine en Dominique verhuisden vanuit Menen naar Kemmel en blijven ook hier sterk geëngageerde mensen. “We zongen al even mee met het koor in Wijtschate en werden recent nog vrijwilligers bij de Heuvellandstappers. Tijdens de kermisweek van Kemmel was het aangenaam vertoeven tussen onze nieuwe dorpsgenoten.” Uit Izegem komen dan weer Eric Werbrouck (67) en Rosa Vansteenhuyse (63). Nu wonen ze in de appartementsgebouwen op de Markt in Nieuwkerke. “Zalig dat uitzicht op de Kemmelberg achteraan onze woning. Ook genieten we volop van de rust en de stilte en wandelen en fietsen we wekelijks langs en over de grens. Van het zwaar verkeer in de dorpskern ondervinden we zo goed als geen hinder. Het is voor ons opmerkelijk dat de vrachtwagens zich houden aan de toegelaten snelheid, dat was wel anders in Izegem.”

Mailverkeer

Een heel ander verhaal over het verkeer in Heuvelland horen we van Ivan Mallefroy, die in de Mesenstraat in Wijtschate woont. “En dat is waar de zone 30 recent werd ingevoerd. Voorlopig zonder veel succes. Ik zie de wagens nog steeds aan hoge snelheid naar het kruispunt rijden. Misschien brengt de aangekondigde trajectcontrole wel de oplossing om het verkeer te remmen. Ik heb de burgemeester daaromtrent al verschillende mails gestuurd. Dit wordt door mij zeker verder opgevolgd.” Ivan (63) is een geboren Oost-Vlaming (Haaltert) en woont samen met zijn partner Jenny (47) in Wijtschate. “Na een paar jaar Vlaamse kust is dit hier een verademing. We hadden het eerlijk gezegd wat gehad met het zand, maar de bergen raken we nooit moe.”