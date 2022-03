Welke Lichterveldenaars komen bloed geven?

Het Rode Kruis heeft jouw bloed broodnodig. Daarom is er op donderdag 10 maart en maandag 14 maart, telkens van 17.30 tot 20 uur, een bloedinzameling in OC De Schouw. Wie dat niet haalt, kan op donderdag 17 maart van 16.30 tot 20 uur terecht in cultuurcentrum De Wissel in Zwevezele.

“Meer dan 60 procent van de bevolking heeft in zijn leven ooit wel eens bloed nodig. Toch geeft slechts 3 procent van de Vlamingen bloed”, weet Michiel Decloedt (24) van Rode Kruis Zwevezele-Lichtervelde. Wie wil doneren, moet wel een afspraak maken. Dat kan telefonisch op het gratis nummer 0800 777 00 of via de website donorportaal.rodekruis.be.