Welk warm gezin vangt Pirat op?

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Pirat, een straathond uit Roemenië die zich langzaam maar zeker ontpopt tot een echte gezinshond.



“Voor Pirat hadden we eigenlijk al een baasje gevonden. Al het papierwerk is dus al in orde. Pirat zou eind deze week naar hier komen. Maar door omstandigheden is die adoptie niet doorgegaan”, verzucht Desiree Beulen van de Pandora Stichting.

Met een dringende oproep hoopt ze nu een nieuw gezin te vinden voor Pirat, zodat hij toch nog mee kan met het geplande transport naar ons land. “Pirat werd gevonden op straat in Roemenië. Een lief gezin liet hem elke dag even binnenkomen voor een knuffel en een kom hondenkorrels. Maar de rest van de tijd leefde hij nog steeds op straat.”

Gezinshond

Omdat Pirat het zo goed kon vinden met de kinderen in het gezin, hoopt Desiree hem te plaatsen als gezinshond. “Pirat is een lieve, spontane jongen van ongeveer drie jaar oud. Hij weegt 12 kilo, geen heel grote hond dus. Ik denk dat deze schat in elk gezin zou passen, zelfs bij kleinere kinderen.”

“Op voorwaarde natuurlijk dat hen geleerd wordt om goed met Pirat om te gaan. Hij verdient echt een veilige haven na al zijn omzwervingen”, besluit Desiree.

