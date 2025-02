Wekelijkse soepbedeling aan Oud Hospitaal en Leopoldpark

Nog tot eind maart is er in Oostende elke zaterdag een soepbedeling in de wijk centrum. Daarmee wil het stadsbestuur mensen verbinden.

Er wordt wekelijks een 40-tal mensen bereikt. De bedeling is er niet enkel voor dak- en thuislozen, maar ook voor passanten en wijkbewoners. Op 1, 15 en 29 maart is er van 13 tot 16 uur een bedeling aan OC Oud Hospitaal. Op 8 en 22 maart is er van 11 tot 13 uur soep aan de kiosk in ‘Den Hof’. De stad werkt samen met de Kookploeg Solidair, de centrale keuken en Foodsavers. De bedeling loopt tot eind maart en start opnieuw in december.