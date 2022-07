Wekelijkse rommel- en antiekmarkt schiet uit de startblokken in Menen

Antiekhandelaar Carlos Pauwels, dochter Karen en organisator Mark Buyck streven er al jaren voor om Menen een rasechte rommel- en antiekmarkt te geven. Dit gaat zelden zonder slag of stoot maar vandaag lijkt hun plan te lukken.

“Al vele jaren schuim ik allerhande rommelmarkten af op zoek naar mooie betaalbare antiek. Op de meeste sta ik er regelmatig zelf. Samen met Mark en mij dochter hadden we heel graag een onvervalste rommelmarkt gezien in Menen”, zegt Carlos. De eerste pogingen van het drietal leken nochtans goed op weg naar succes. “Onze allereerste antiekmarkt in Menen was twee jaar geleden in de Barakken aan het Kapellepleintje. Dit leek allemaal op wieltjes te lopen tot corona roet in ons eten kwam gooien”, vertelt Mark.

Aan het Kapellepleintje was er ook al geen grote parkeerplaats voorzien, noch voor de standhouders, noch voor de bezoekers. “Daarom dachten we eraan om deze rommelmarkt te verplaatsen naar het Deloresplein nét voor Halluin. Dit ligt net tussen de grens van België en Frankrijk en leek dus ideaal. Maar de onderhandelingen met onze noorderburen liepen niet altijd zoals we wensten en daarom zochten we al snel naar een nog betere oplossing”, aldus Karen.

De site van het voormalige bedrijf Tyber leek dé oplossing om de vele rommelmarkt- en antiekstandhouders een ‘thuis’ te bieden. “We hadden eigenlijk al begin mei deze aanvraag ingediend bij de gemeente. Nu pas kregen we groen licht. Niets te vroeg maar we zijn zéér gelukkig met deze positieve respons”, weet Carlos.

Vanaf 6 augustus verwelkomt dit team dus iedereen tussen 12:00 uur en 19:00 uur voor een uitgebreid bezoek op deze nieuwe rommel- en antiekmarkt.

Alles voorzien

“De site is groot genoeg om meer dan 50 standhouders te verwelkomen en we nodigen nog steeds iedereen uit voor een standje aan amper één euro de meter. Er zal ook een ruime parking voorzien zijn voor zowel de standhouders als de bezoekers. En om iedereen nog extra in de watten te leggen zal er alsook een sanitaire voorziening ter gebruik zijn. Het laven der dorstigen zal gebeuren dankzij onze partner en goeie vriend Alimentos”, zegt Mark. “Een heikel punt was vooral de put die op de parking ligt. Maar deze is nu compleet beveiligd en afgesloten. Onze standhouders staan er ook meer dan 20 meter vandaan. Zoals je ziet staat veiligheid voor onze bezoekers centraal”, aldus Carlos.

De goedkeuring van stad Menen werd in ieder geval door het trio met open handen ontvangen. “We bedanken uiteraard de dienst evenementen dat we dit allemaal mogen organiseren. Alsook dank aan politie en brandweer die dit alles in goede banen zal leiden”, zegt Karen. “We zijn fier te mogen zeggen dat Menen een échte rommelmarkt op zijn naam mag schrijven. Bezoekers uit onder andere Wervik, Geluwe, Moorsele… heten we vanaf 6 augustus meer dan welkom”, aldus Mark.

Het hele project krijgt meer dan vorm en ons trio steekt er dus 100% hun schouders onder. “We zullen er het beste van maken met de hoop dat dit een wekelijkse traditie zal worden waar vele bezoekers nog lang over zullen napraten”, besluit Carlos. (Nicolas Verhaeghe)