Weide van Boer Jos is gered en krijgt parkfunctie: “Wouter Deprez, word jij onze peter?”

Boer Jos uit Reningelst startte vorige zomer een crowdfunding om een weide van bijna een hectare te kunnen vrijkopen. Projectontwikkelaars vonden de weide een ideale locatie om een nieuwe wijk uit te bouwen, maar boer Jos vond dat er een toekomst was weggelegd als ontspannings- en rustplaats met parkfunctie. Tegen 17 september moest het nodige bedrag op tafel liggen, anders werd de weide aan een bouwpromotor verkocht. Coöperatie Dhage, die de weide wenst aan te kopen, slaagde erin om ondertussen 240.000 euro – ofwel 30 procent van het volledige bedrag– in te zamelen. “We hebben het engagement van de overige mede-eigenaars om nog een tijdje mede-eigenaar te blijven totdat we ook hen kunnen uitbetalen.”

“De weide, ook wel gekend als de weide van boer Jos, heeft een unieke ligging in het centrum van Reningelst. De weide heeft een totaalomvang van twee hectare en de resterende hectare is eigendom van meerdere eigenaars. Eind 2018 zorgden de buren van de weide ervoor dat één hectare kon worden gevrijwaard en niet werd ingekleurd als bouwgrond. Enkele van de eigenaars besloten nu om de weide te verkopen”, schetst Marjolein Six de situatie. Ze is de dochter van boer Jos, voorzitter van vzw de Weij en bestuurslid van Dhage.

Vzw de Weij heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia en wil de weide van boer Jos een parkfunctie geven. “Een coöperatief burgerplatform Dhage werd in maart 2022 opgericht om de weide aankopen en het nodige bedrag in te zamelen. De weide is woonuitbreidingsgebied. Het betekent ook onmiddellijk de hoge kost van de weide. De aankoopprijs werd momenteel vastgelegd op 633.000 euro, voor het stuk van 1 ha.”

Mede-eigenaars

“We zijn best trots, want op relatief korte termijn haalden we 240.000 euro, ofwel 30 procent van het volledige bedrag, in aandelen op. Dit is voldoende om een aantal eigenaars uit te kopen. Één van de reeds bestaande mede-eigenaars wordt vennoot van de coöperatie en daarnaast we hebben het engagement van de overige mede-eigenaars om nog een tijdje mede-eigenaar te blijven totdat we ook hen kunnen uitbetalen. De komende maanden hopen we nog investeerders aan te trekken zodat we ook andere eigenaars zo snel mogelijk kunnen uitbetalen. Het is natuurlijk geen evidente periode met de huidige energiecrisis”, vertelt Marjolein.

Decoratie Decupere, Ezelpad, bloemenpluktuin Eden, InEen, boekhouderkantoor Decupere en Partners, notaris Vandenameele, Doom-Lamerant BVBA, De Groenselpoorte, OH Cult The Creative House, Klein Rijsselhoek, Bulteel Autohandel, Deva Fyto NV en airbnb de Lindeboom steunden het project door een gift te doen, hun diensten aan te bieden of vennoot te worden. “Een heel speciale dank aan hen. Ook iedereen die doneerde en alle vennoten die al meestapten in dit verhaal willen we bedanken voor hun vertrouwen en om ons de moed te geven hiervoor te gaan. Iedereen die vennoot werd krijgt binnenkort een attest toegestuurd”, legt Marjolein uit.

De Weij

Vzw De Weij werd ook vennoot en kocht meerdere aandelen. “Ondertussen werkt de vzw volop aan de planning van activiteiten voor dit werkjaar: een filmavond in de stal, soepbar op 1 november, een drumcirkel, een tijdelijke hondenweide en een optreden van Vos & Wezel staan ondertussen al gepland. Meer informatie omtrent de activiteiten kan teruggevonden worden op de Facebookpagina van De Weij. We zitten in november samen met het Regionaal Landschap om het vervolgverhaal van de aanplanting te bepalen. Verder kregen we via de Koning Boudewijnstichting een subsidie om een botanische kiosk in de weide te plaatsen. We hopen dit project tegen volgende zomer af te ronden”, aldus Marjolein.

Boer Jos vraagt of Wouter Deprez peter wil worden van de weide. © Dhage

“En Wouter Deprez als peter van onze weide? Het begon als een ludieke actie om ons verhaal in de kijker te zetten. Wouter heeft in het verleden een bos gered in Limburg én hij is West-Vlaming, dus dat was de aanleiding. Het zou fijn zijn moest hij het peterschap zien zitten.”

Vzw De Weij kan je steunen door een gift te doen op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting mits vermelding van volgende actiecode: ‘ACT-36862 / OGM: +++ 623/3686/20018 +++. Giften vanaf 40 euro geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 procent op het werkelijk gestorte bedrag.

Steun

“Iedereen kan nog steeds medevennoot worden van onze coöperatie met sociaal oogmerk. Je wordt een stukje mede-eigenaar van de Weide van boer Jos door aandelen te kopen bij CVSO Dhage. Koop één of meer aandelen door – een veelvoud van – 1.250 euro te storten op rekeningnummer BE90 1030 7831 4232, BIC NICA BEBB met de vermelding van jouw adres en e-mailadres en/telefoonnummer. De aandelen liggen vast voor vijf jaar en de nominale waarde blijft behouden. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een samenwerking kunnen ook steeds mailen via info@dhage.be.” Meer informatie via www.dhage.be.