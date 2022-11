Wegwijs in zorg en welzijn wordt eenvoudiger binnen Eerstelijnszone regio Waregem

“Zo kan je in de database niet enkel het adres, telefoon of email terugvinden van lokale kinesisten, thuisverpleegkundigen of huisartsen, maar ook van diensten voor gezinszorg of zelfs het verdelen van maaltijden”, horen we bij de stafmedewerkers van de vzw.

De soms moeilijk op internet terug te vinden informatie hebben wij in een oogopslag gebundeld in een duidelijk overzicht van alle zelfstandigen of organisaties in de buurt. De lijsten zijn gerangschikt per gemeente of discipline. Bij elke dienst wordt ook een woordje uitleg gegeven over de taken die een dergelijke dienst aanbieden.”

“Niet alleen handig voor wie op zoek is naar hulp, maar ook voor alle verpleegkundigen en huisartsen. Alle lijsten kunnen worden geraadpleegd en gedownload op www.eerstelijnszone.be/wegwijs-in-zorg-en-welzijn-eerstelijnszone-regio-waregem.”

De aanzet om ‘Wegwijs in zorg en welzijn’ te publiceren kwam er nadat enkele zorgverleners aangaven dat een lijst van contactgegevens van lokale eerstelijnsactoren gemist werd om vlot hun cliënten verder te helpen. Zo werd het eerder uitgegeven thuiszorgboekje nieuw leven ingeblazen.

Om alle gegevens sneller en beter bij te houden, worden er geen grote oplages meer gedrukt en verspreid. De lijsten zijn opgemaakt aan de hand van de gegevens in de Vlaamse Sociale Kaart, en worden regelmatig geactualiseerd zodat altijd de meest correcte wordt weerhouden. Contactgegevens kunnen snel veranderen, waardoor suggesties tot aanpassing in deze lijst altijd welkom zijn.