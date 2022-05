Wegenwerken N50 zullen maanden in beslag nemen

Over 2 weken zullen de geplande wegenwerken aan de N50 te Spiere-Helkijn van start gaan. Onder het bewind van Administratie Wegen en Verkeer zal een stuk van de weg tussen transportbedrijf ‘Vervaeke’ en het rondpunt van Wallonië voorzien worden van een nieuw rioleringssysteem.

De komende maanden zal de N50 ter hoogte van Spiere-Helkijn zware verkeershinder met zich meedragen. Een project dat volgens schepen van Openbare Werken Roger Dedaele veel tijd in beslag zal nemen. “Het stukje tussen Vervaeke en het kruispunt met Wallonië wordt volledig opengebroken. Het linkse stuk richting Doornik krijgt een nieuw rioleringssysteem. Volgens Roger is het erg moeilijk om een einddatum te plakken op werken: “Tot in september zal gewerkt worden tot aan de carwash. AWV zal dan bepalen of er doorgewerkt wordt of niet. Dat hangt uiteraard af van hoe de weersomstandigheden dan zullen zijn.” De ervaren schepen hoopt alvast dat er nog even verdergewerkt kan worden: “Indien de weersomstandigheden het niet toelaten om de werken voort te zetten, zullen deze meteen stilgelegd worden. Dan is het wachten tot maart 2023.”

Zware verkeershinder

De werken dragen natuurlijk ook een grote portie verkeershinder met zich mee?

“Dat klopt, al blijven alle bedrijven toegankelijk” , verklaart Roger.

“We zullen éenrichtingsverkeer voorzien vanuit Kortrijk richting Doornik. In de andere richting kan het licht verkeer de omleiding volgen via Warcoing en Spiere, terwijl het zware verkeer dat zal moeten doen via het industrieterrein.” (SV)