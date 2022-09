Wegenwerken in Kerkstraat Noord achter de rug en dat mag gevierd worden

Negen handelaars die hun handelszaak in de Kerkstraat Noord hebben sloegen op zaterdag drie september de handen in elkaar om een heuse preopening te organiseren van hun winkelstraat.

De handelaars, schoonheidssalon Perle d’or, apotheek Multipharma, Select Textielreiniging, Suncity zonnecenter, Claryco Juwelen, Feu de la Passion, Kids in Motion, kapperszaak Heads-Up en Argenta, hebben zware en vaak moeilijke maanden achter de rug, maar kijken nu met grote tevredenheid naar hun vernieuwde straat.

Nancy Parmentier van Luxe Nieuwkuis dankte, in naam van alle handelaars, de aanwezige klanten voor hun geduld en steun tijdens de voorbije moeilijke maanden. En burgemeester Francis Benoit bracht hulde aan het geduld en de goede samenwerking van de handelaars.

“We zijn trots op zoveel positivisme. Vandaag brengen de mensen opnieuw levendigheid in de straat. We zijn er nog niet helemaal, maar initiatieven van de handelaars zelf, zoals deze preopening, zijn zeer duidelijk: dit is Kuurne. Proficiat ook aan aannemer Aquafin, de gemeentediensten en het gemeentebestuur”, zegt Benoit.

Kerkstraat Zuid zal vermoedelijk rond half september afgewerkt zijn.

(ADM)