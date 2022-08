Wegens groot succes: Prétanco op vrijdagavond

Twee dagen lang zullen op de terreinen van TC Bloemenhof de petanqueballen al dan niet in de buurt van het cochonnetje worden gegooid. Wegens het grote succes van Pétanco organiseert vriendengroep De Leeuwen op vrijdag 12 augustus ‘Prétanco’ waar de winnaar alsnog mag deelnemen op zondag.

‘De Leeuwen’, zoals ze ondertussen goed bekend zijn, laten geregeld van zich horen. De vriendengroep beschrijft zichzelf als een geëngageerde groep ondernemende vrienden die ‘beestige’ evenementen en activiteiten organiseert in en rond ’t Wevelgemse. Hun naam komt van het café waar het gerstenat onuitputtelijke inspiratie biedt voor weer een creatief idee.

“We hebben een kloppend hart voor Wevelgem”, zegt Fries Blancke. “Hier is er altijd wel iets te doen, de gemeente leeft van de vele ontmoetingen die door de inwoners en de vele verenigingen worden ingericht. Ons doel is om nog meer sfeer en gezelligheid naar Wevelgem te brengen door leuke evenementen te organiseren voor jong en oud.”

Het was aldus op een gezegende dag, zo’n dag dat de inspiratie nog feller dan andere dagen werd aangewakkerd, dat het idee ontsproot om een petanquetornooitje te organiseren, overgoten met knallende feestmuziek. Ondertussen is Pétanco – afgeleid van pétanque en dagdisco – aan zijn vierde editie toe. En of het succesvol is!

“Voor deze vierde editie zat het tornooi onmiddellijk vol”, zegt leeuw Nolle Ryckoort. “Drie minuten nadat de inschrijvingen geopend werden, waren de 32 plaatsen ingenomen. Ondertussen hebben we 72 inschrijvingen ontvangen. We hebben dus heel wat mensen moeten ontgoochelen, en mensen teleurstellen doen we niet graag. Na even nadenken kwamen we op het idee om Prétanco te organiseren, een preselectie tussen 16 teams waarvan de winnaar alsnog mag deelnemen op zondag wanneer Pétanco plaatsvindt.”

Afterworkfeestje

Tweemaal feest voor de prijs van één dus. Vrijdagavond 12 augustus is er Prétanco met een afterworkfeestje. Ook dan zijn de dj’s paraat om ervoor te zorgen dat de sfeer goed zit.

Op zondag 14 augustus is er dan Pétanco met in de vooravond de apotheose en eeuwige roem voor de winnaars. Meespelen kan dus helaas niet meer, genieten van de sfeer, de dj’s en de pintjes kan wel nog, dit weekend in TC Bloemenhof in de Molenstraat. (SL)