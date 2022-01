Wegdek van ‘Ploegsteertbaan’ RN515 in erbarmelijke staat

Een oorlogsbaan, Sarajevo of de schande van de gemeente. Wanneer Komenaars spreken over de RN515, de Ploegsteertbaan, wordt het gebruik van dramatische woorden niet gemeden. Het gemeentebestuur staat met haar rug tegen de muur en trekt aan de alarmbel.

De RN515, die van oudsher vanuit het Franse Wervicq-Sud de verbinding met Ploegsteert maakt, ligt er in een desolate staat bij. Grote putten, verzakkingen of randen die compleet zijn verdwenen… het is slechts een fractie van de schade die er wordt vastgesteld.

Gewestelijke weg

“Het gebruik van de RN515 vergt het uiterste van zowel de chauffeurs als hun voertuigen. Banden, ophanging en koetswerk krijgen er flink van langs wanneer ze de weg oprijden.” Bevoegd schepen Philippe Mouton erkent de problemen, maar wijst ook op de onmacht van de gemeente in dit dossier. “Het gaat hier om een gewestelijke weg die onder de directe bevoegdheid van de Waalse overheid valt. We hebben geen enkel wettelijk kader om hierin tussen te komen. We stuurden reeds verschillende brieven richting de bevoegde minister, maar deze bleven zonder gehoor. De RN515 is een lange weg, maar mocht de overheid het meest cruciale stuk kunnen aanpakken, dan zijn we gered. We spreken daarbij over een stuk van 1 tot 1,5 kilometer die vooral tussen het Gheerbos en het dorpscentrum van Ploegsteert ligt.”

Sluipweg voor zwaar verkeer

Een wijzende vinger wil de schepen niet gebruiken, al zijn er wel indicatoren naar de verantwoordelijkheid toe. “De RN515 is een weg die dagelijks door heel wat Franse grensarbeiders wordt gebruikt om de aansluiting naar Waasten te neme,”, sluit de schepen af. “Daarnaast is het ook de gedroomde sluipweg voor het zware vrachtverkeer, dat op die manier sneller tot in Frankrijk raakt. Iedere dag dat de situatie niet wordt aangepakt, is een dag dat het wegdek verder zal worden gesloopt.” (SR)