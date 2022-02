Weerman Geri Haerynck (80) uit Koekelare laat in zijn weerkaarten kijken: “We zullen schreeuwen om water”

Nu we goed en wel februari binnengestapt zijn en begin deze week toch al eens van de zon mochten proeven, gingen we bij Geri Haerynck horen naar wat het jaar nog voor ons in petto heeft. “Het zou kunnen dat we deze zomer weer zullen schreeuwen om water. Het wordt dus eerder een zomer van twee jaar geleden dan de natte zomer van vorig jaar”, blikt de 80-jarige weerman vooruit.

Naar goeie gewoonte lanceert Geri Haerynck op 10 januari zijn weersvoorspelling voor het hele jaar. “Ik maak die nochtans al sinds jaar en dag op als het Kerstmis is. Maar ik wacht bewust tot 10 januari om met mijn weersvoorspelling naar buiten te komen.”

“Ik heb uit mijn fouten geleerd, in het verleden waren er mensen die mijn weersvoorspelling overschreven. Daarom steek ik er ook elk jaar een fout in. Dan weet ik wie me kopieert”, begint de 80-jarige Koekelarenaar die in de Ichtegemstraat woont.

Aangeboren talent

De weervoorspeller maakt al sinds 1974 een papieren weerkalender op voor het hele jaar. Geri maakt die op week per week. Het weer voorspellen is geen nattevingerwerk voor hem. Elke dag noteert Geri heel zorgvuldig alles wat met het weer te maken heeft: van de kleur van de hemel en de windkracht tot het aantal gevallen liters regen en de uren zon. Maar het is ook aangeboren talent, zo zegt hij zelf.

“Het is meegegeven met de moederkoek, echte waarheid. Ik heb het mee van mijn moeder, zij kon dat ook. Toch heb ik mijn gave niet kunnen doorgeven aan mijn dochter. Ze kent nochtans mijn technieken en hét grote geheim. Maar zij kan water zoeken, iets wat ik niet kan.”

“Het staat vast dat we dit jaar veel meer wind zullen hebben dan vorig jaar”, weet Geri. “Maar dat is ook niet moeilijk. In 2021 heeft het zo weinig gewaaid. Dat heb ik nog nooit geweten. Ik voorspel dat we dit jaar een derde tot de helft meer wind zullen hebben dan vorig jaar.”

Niet zo nat

Wat Geri ook zeker weet, is dat deze zomer niet zo nat wordt als die van vorig jaar. “Ook dat is niet moeilijk. Er is extreem veel regen gevallen. Als je dat vergelijkt met de hete zomer van 2020. Toen schreeuwden we om water. Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur steken, maar het zou goed kunnen dat we deze zomer weer om regen zullen schreeuwen. Toch zal het eerder een normale dan een hete zomer worden.”

Of zijn kalender van vorig jaar klopte, willen we nog weten? “Die zat toch weer voor 75 procent juist. Ik had winterse dagen voorspeld met de kerstperiode, maar de sneeuw is enkel in de Ardennen gevallen. Maar 75 procent is niet slecht toch? Als je hoort en ziet hoeveel de weermannen en -vrouwen er op radio en televisie er naast zitten… Zij veranderen soms drie keer per dag hun weerbericht. Ik doe één voorspelling voor het hele jaar.”

(BC)