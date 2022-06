Weergoden laten steekje vallen voor 20 jaar Natuurpunt en ‘Feest op de berg’

De organisatoren van ‘Feest op de Berg’, naar aanleiding van 20 jaar Natuurpunt, mogen ondanks de weergoden hun bij vlagen niet gunstig gezind waren, met trots terugblikken op een succesvolle organisatie. Heel wat natuurliefhebbers kwamen tussen de regenbuien in toch naar het prachtige natuurgebied De Swal in Koekelare.

De Swal is een wondermooi natuurgebied net buiten het centrum van Koekelare. De natuur- en wandelliefhebber kan er honderden orchideeën bewonderen. Het is op die plek – voor velen het hemels paradijs op aarde – dat Natuurpunt de afgelopen twee weekends zijn feestneus heeft opgezet. “Naast de vele gidsbeurten, bezochten de natuurliefhebbers na een stevige wandeling ook de zeecontainer die is omgebouwd is tot een bar, schuilhut en uitkijktoren”, vertelt Georges Pollentier, voorzitter Natuurpunt Ruidenberg, afgelopen zondagnamiddag toen het zonnetje eindelijk aan het firmament verscheen. “Dit mobiele bezoekerscentrum dat aan de Klyteput in de Bergmolenweg stond opgesteld, kreeg niet alleen veel bekijks, velen klommen tot op het dak waar een verrekijker, de bezoeker uitgebreid liet kennismaken met wat De Ruidenberg allemaal aan natuur te bieden heeft.

Biobiertje ‘Wulge’

Wie dorst gekregen had van de stevige wandeling kon daar ook genieten van hun eigen streekbiertje: ‘Wulge’. “In april lanceerden we ‘Wulge’, een West-Vlaams biobier met een snuifje wilgenbast. Dat lieten we speciaal voor ons brouwen bij biobrouwerij ‘De Plukker’ in Poperinge”, vertelt Natuurpunt bestuurslid Sofie Declercq. “Het is een fris blond biertje en de smaak doet verlangen naar warme zomers met fris bier om de dorst te lessen. Met de verkoop ervan willen we onze natuurprojecten, zoals onder andere de aankoop en het beheer van natuur, verder ondersteunen.”

Voor de niet-West-Vlamingen die dit stukje lezen: ‘Wulge’ is West-Vlaams voor ‘wilg’, de boom waarvan de geknotte exemplaren zo typisch zijn voor onze streek. Guido Schaubroeck uit Roeselare tekende de ‘kopwulge’ die het etiket siert. “Het bier werd begin april voor de eerste keer geschonken en valt zodanig in de smaak dat we al de volgende 2.000 liter hebben besteld bij brouwerij De plukker”, vervolgt een lachende Sofie. “Het bier zal voortaan geschonken worden op al onze Natuurpuntevenementen maar is ook al te verkrijgen in een aantal biowinkels, cafés en bezoekerscentra.”