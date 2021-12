Weer welkom bij kerstvrouw Rietje en kerstman Filip

Net zoals een jaar geleden laten Filip Berquet en Rietje Sinnaeve iedereen vanaf vrijdag 17 december meegenieten van hun ‘Sfeervolle winterverlichting’ waarmee ze vorig jaar in de prijzen vielen. Ook dit jaar haalt het stel alles uit de kast om hun huis en grote tuin in Adinkerke om te toveren in een magisch en hartverwarmend kerstdecor.

Dat het letterlijk een hartverwarmend lichtjesfeest is, merk je meteen aan de grote toegangspoort, die iedereen verwelkomt met een reuzegroot verlicht hart. De lichtjes langs het tuinpad leiden je vanzelf naar het rendier met de slee waar kerstman Filip en kerstvrouw Rietje in hun rode kerstoutfit vol lichtjes hun bezoekers opwachten.

Oude tuinstoel

“Die slee heb ik zelf in elkaar geknutseld uit een oude tuinstoel”, lacht Filip. “Het ophangen van alle lichtjes en decoratie heeft ons aardig wat uren gekost, maar zo geraken we helemaal in kerststemming!”

Ook de pergola is sfeervol aangekleed met kerstdecoratie, en in de open haard knetteren de vlammetjes.

Coronabeperkingen

“We hadden gehoopt dat het dit jaar allemaal iets soepeler en spontaner zou kunnen dan vorig jaar, maar opnieuw moeten we rekening houden met corona”, zegt Rietje.

“Gelukkig mochten we wel voor muzikale omkadering zorgen om iedereen in kerststemming te brengen, maar een drankje en een hapje serveren kan niet. We moeten opnieuw voorzichtig blijven en mondmaskers dragen…”

Goede doel

“Maar we hadden afgesproken om toch iets te doen voor het goede doel. Dat hadden we beloofd aan Jan Devos, die onlangs een benefietconcert Mi Mancherai heeft georganiseerd, in samenwerking met de dienst cultuur, pianiste Stephanie Maertens en fluitiste Ilse Vromans, als eerbetoon aan zijn overleden schoondochter Liesbet Coysman. Alles wat onze bezoekers doneren schenken we aan het CRIG (Cancer Research Institute Ghent), dat kankeronderzoek stimuleert over verschillende expertisedomeinen.”

Filip en Rietje doen opnieuw mee aan de actie ‘Sfeervolle winterverlichting’ van Toerisme De Panne. “We zijn allebei gidsen en hebben met het gemeentebestuur een uitstekende samenwerking”, zegt het koppel.

“We hopen met ons initiatief voor een warm sprankeltje lichtje te kunnen zorgen in deze toch nog altijd bijzondere en moeilijke tijden.”