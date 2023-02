Weer wekelijks rommelmarkt op site Tyber

De wekelijkse rommelmarkt op site van het voormalige bedrijf Tyber staat weer op de rails. Na een korte winterstop mochten de vele standhouders op zaterdag 11 februari aan de slag.

Organisator Carlos Pauwels en zijn dochter Karen startten deze dag niet zomaar want elke aanwezige werd getrakteerd op een drankje. De standhouders zelf kregen een lekkere braadworst aangeboden. Burgemeester Eddy Lust kwam de opening goedkeurend bijwonen.

De site is in ieder geval groot genoeg om meer dan 50 standhouders te verwelkomen en iedereen is steeds welkom voor een standje tegen één euro per strekkende meter. Er is ook een ruime parking voorzien alsook een sanitaire voorziening voor zowel de standhouders als de bezoekers. (NVM)

Voor info: Carlos Pauwels (0476 79 31 91) of Karen Pauwels (0470 86 82 29), pauwelskaren47@gmail.com.