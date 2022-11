Weer kerststallen te bewonderen in Voormezele

Na een onderbreking van vier jaar is het weer zover: de 25ste editie van de Voormezeelse kerststallententoonstelling kan weer plaatsvinden in de parochiekerk van Voormezele.

“2020 zou het jubileumjaar worden, maar corona stak stokken in de wielen. De warme oproep om buiten stallen en kersttaferelen op te stellen, werd heel goed opgevolgd en zo werd de kerstgedachte levend gehouden”, vertelt hoofdorganisator Nele Desodt. “Dit jaar kunnen we weer de Onze-Lieve-Vrouwkerk vullen met kerststallen van over heel de wereld en mensen ontvangen om hiervan te genieten. In een volledig gerenoveerde kerk en met een andere opstelling hopen we veel kijklustigen te mogen ontvangen. Deze feestelijke editie met een zilveren randje, willen we extra in de kijker zetten.”

“De officiële opening hiervoor vindt plaats op zaterdagavond 3 december om 19 uur met het optreden van het gospelkoor Sonore uit Izegem. Het koor brengt ‘Christmas is coming’ en dompelt ons gedurende anderhalf uur onder in de kerstsfeer.”

Praktisch

De opening van de kerstallenexpo met optreden van het gospelkoor Sonore kan je bijwonen mits een bijdrage van 10 euro, kaarten dienen op voorhand besteld te worden via overschrijving van het bedrag op rek. BE34 7551 5187 6690 aan Werkgroep Kerstexpo, naam en aantal vermelden. Aan de deur betaal je 12 euro, kinderen tot 5 jaar 5 euro.

De kerststallenexpo is toegankelijk vanaf zondag 4 tot en met maandag 12 december, elke weekdag van 14 tot 17 uur en op zondagen van 10.30 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. De toegang bedraagt 2 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 1 euro.

Meer info via Werkgroep kerstexpo, nele.desodt@hotmail.com en www.voormezele.be.