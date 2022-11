Week van het Afvalteam: IVIO trakteert zijn werknemers met streekproducten

Tijdens de week van het afvalteam van 14 tot en met 20 november staat het beroep van de afvalophaler en recyclageparkmedewerker in de kijker. Dit jaar met als thema topsport. Een afvalophaler loopt bijvoorbeeld een marathon per week, de recyclageparkmedewerkers helpen wekelijks tonnen afval juist sorteren in weer en wind.

Iedereen uit de IVIO-regio kreeg de mogelijkheid een complimentje te sturen naar hun ophaalteam of recyclageparkwachters. De burger kon dit doen via ons digitaal formulier of om de duim uit ons ‘Opgeruimd’-magazine op hun huisvuil te kleven of uit te hangen. Er kwamen vele leuke complimentjes en attenties binnen.

IVIO wil haar medewerkers en partners bedanken. Onze partners voor huis-aan-huis ophaling, Veolia en Dekeyser, werden getrakteerd op een heerlijke ontbijtmand bij de start van de week van het afvalteam. Onze medewerkers kregen een ecologische koeltas met lekkere producten uit de IVIO-regio. We mogen trots zijn op de diversiteit aan lokale producenten en producten. Versgeperst appelsap van appels gekweekt in Ledegem, heerlijke appelbloesemhoning van een artisanale imker uit Ardooie, pralines uit Izegem, een overheerlijke worst van eigen kweek uit een hoeve in Tielt en krokante ontbijtkoekjes uit Ingelmunster. Met deze producten wil IVIO haar medewerkers niet alleen bedanken maar tevens laten kennismaken met de lokale handelaars en hen aansporen om lokaal te kopen. Dit resulteert in minder verpakking en een kleinere ecologische voetafdruk.