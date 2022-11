De Week van de Smaak in Roeselare is volop aan de gang. Met meer dan twintig activiteiten, georganiseerd door de stad en tal van partners, worden minstens 1.000 deelnemers uit Roeselare en omgeving bereikt.

Op maandag 21 november werd de Week van de Smaak afgetrapt in Roeselare. De blikvanger in het Roeselaarse programma voor de Week van de Smaak is het grote stoofvleesfestijn in de Paterskerk nu zaterdag. De deelnemers schuift mee aan tafel om het meest smakelijke recept voor stoofvlees te proeven, bedacht door de Roeselaarse Annelies Mesure. Zij werd vorige week uitgeroepen tot ‘Smaakmaker #VANRSL’, door een vakjury onder leiding van driesterrenchef Tim Boury. Er gingen al meer dan 250 tickets over de toonbank voor nieuwsgierigen naar het recept van Annelies, boordevol lokale ingrediënten. De helft van elk ticket gaat bovendien naar vzw De Sociale Kruidenier.“We hebben een gevarieerd programma met activiteiten voor jong en oud, de hele week lang, georganiseerd door de stad én tal van partners”, klinkt het bij de Roeselaarse burgemeester Kris Declerq.

Ook in de museumtuin van KOERS is er nog tot zondag een leuke expo: ‘De bevoorrading’. Je leert er wat coureurs zoal eten en via QR-codes op de verschillende fotopanelen ontdek je allerlei leuke verhalen over ‘koerskost’.