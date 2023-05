Week van de Korte Keten trapt af met unieke samenwerking tussen Buitengoed en centrale keuken van Stad Oostende

Van 13 tot 23 mei is er een nieuwe editie van de Week van de Korte Keten. Je kan dan opnieuw het aanbod van de korteketenproducenten ontdekken. Bovendien gaat ook een unieke samenwerking van start tussen Buitengoed en de centrale keuken van Stad Oostende.

De Week van de Korte Keten zet het aanbod van de korteketenproducenten in de kijker. Zo kun je proeven van een speciale editie van de Boerenmarkt op woensdag 10 mei van 14 tot 18 uur op het Mariakerkeplein. Je kan ook meewandelen met Buitengoed op de geleide tocht ‘Van boer tot bord’ (woensdag 17 mei) of deelnemen aan een ‘faire wandeling’ (zaterdag 13 mei op World Fair Trade Day).

Spring je liever op de fiets? Dan kun je kiezen voor de Hoeveroute. Spring zeker ook eens binnen bij de 100% West-Vlaams producenten en de hoevewinkel in Stene. Het volledige activiteitenaanbod vind je op www.oostende.be/weekvandekorteketen.

Proefproject centrale keuken

Bij de start van de Week van de Korte Keten lanceert Stad Oostende bovendien ook een uniek proefproject. De centrale keuken van Stad Oostende start een samenwerking met Buitengoed. “In ons restaurant komen de groenten van de veggieschotel op donderdag voortaan zoveel mogelijk uit onze eigen Biopluktuin. Niets zo lekker én gezond als verse, kwaliteitsvolle groenten recht van bij de boer! Zo geven we het goede voorbeeld, en willen we meer mensen stimuleren om ook zelf te kopen bij onze lokale landbouwers”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Catering.

Inspiratie hiervoor is de samenwerking van WZC ’t Ponton die sinds vorig jaar met grote tevredenheid groenten afneemt van de Biopluktuin in Stene. De samenwerking verloopt in nauw overleg met de bioboeren van de Biopluktuin en wordt geëvalueerd. Mogelijks volgt een verlenging in 2024.

“Deze structurele samenwerkingen zijn belangrijk voor de Biopluktuin. We blijven als stad via verschillende projecten en activiteiten ook anderen (horeca-ondernemers, handelaars, grootkeukens…) inspireren om met lokale, seizoensgebonden producten aan de slag te gaan. Al deze initiatieven maken deel uit van onze Voedselstrategie ‘Oostende Oogst”, besluit schepen Silke Beirens, bevoegd voor Mens en Milieu.