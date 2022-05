Week van de Groeilamp schenkt aandacht aan afscheid nemen van het tuutje

Op zondag 22 mei kunnen de jongste inwoners van Wingene een leuke voormiddag beleven in de bibliotheek en dit naar aanleiding van Week van de Groeilamp.

Week van de Groeilamp kende vroeger de naam van Week van de Opvoeding en schijnt het licht op opvoeden en opgroeien. Dit jaar schenkt men extra aandacht aan kinderen en de jongere leeftijdsgroep. In het teken van Boekstart-dag organiseert de bibliotheek een gezellig belevingstheater en huldigt het Huis van het Kind de gloednieuwe tuutjesboom.

“Met de Boekstart-dag en de nieuwe tuutjesboom besteden wij als gemeente extra aandacht aan de groei en ontwikkeling van onze kinderen”, zegt schepen van Welzijn, Tom Braet. “De tuin van de bibliotheek in kerk Hille is de ideale plaats voor onze tuutjesboom. Afscheid nemen van een tuutje is een belangrijk onderdeel van opgroeien en vraagt heel wat moed. Om het unieke moment extra in de verf te zetten en er een leuke herinnering van te maken, kan men een houten kralenketting in de bibliotheek knutselen. Op die manier kan het kind het eigen tuutje blijven herkennen. De ketting wordt samen met het tuutje bevestigd aan het gekleurde lintje in de boom. Na het ophangen van het tuutje krijgt ieder kind een gadget en diplomakaartje in de bibliotheek”.

Boekstartpakket

Schepen van Bibliotheek Brecht Warnez vult aan: “Dankzij de boekcampagne maken we jonge kinderen warm om te genieten van boeken waarbij een wereld van verbeelding en nieuwe woorden voor hen opengaat.”

Het belevingstheater is gericht naar baby’s, peuters en kleuters. Samen met hun grootouders en, of, ouders ontdekken ze hun zintuigen via een interactief verhaal. “Niet zozeer de woorden spelen een hoofdrol, maar vooral andere zintuigen zoals horen, zien, voelen, ruiken… zullen geprikkeld worden. Nieuwe ouders kunnen in de bibliotheek ook terecht voor een boekstartpakket voor hun kleinsten.”

Het belevingstheater vindt plaats om 10 uur en 11 uur op zondag 22 mei. De tuutjesboom kent geen openingsuren. Meer info kan je vinden via www.wingene.be/tuutjesboom. De voorstelling omtrent het belevingstheater is volzet, maar inschrijven op de wachtlijst kan nog steeds via bibliotheek@wingene.be.

(Nele Sabbe)