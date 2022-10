Week van de Fair Trade in Brugge: Van een masterclass rond duurzame chocolade tot een sjokla-tasting

De Week van de Fair Trade is in Brugge een tiendaagse, want het vindt plaats van woensdag 5 tot zaterdag 15 oktober. Op het programma onder andere een masterclass rond duurzame chocolade, een barista workshop en een Wie is het?-spel in een fair trade jasje.

“Deze jaarlijkse campagne toont aan dat fair trade wel degelijk een verschil kan maken voor producenten, niet enkel in het Zuiden, maar overal ter wereld”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Brugge is al geruime tijd een Fair Trade Stad, dankzij de vele scholen, winkels, horecazaken, bedrijven en organisaties die meewerken, evenals heel veel vrijwilligers.”

Van 13 tot 15 oktober zullen chocolatiers in opleiding van Ter Groene Poorte, samen met een aantal studenten van landbouwschool Nantes Terre Atlantique (Frankrijk) en docenten van het Collège Régional d’Agriculture (CRA) in Ebolowa (Kameroen) samenwerken rond duurzame chocolade. Vanuit de verschillende ervaringen met duurzame cacao- en chocoladeproductie worden kennis en technieken gedeeld. Brugse chocolatiers zullen demonstraties geven en met de jongeren in debat gaan over deze topics.

Wie is het?

De Noord-Zuiddienst lanceert tijdens de Week van de Fair Trade het levensgroot ‘Wie is het?’ XL Fair Trade Edition’-spel, dat ontleend kan worden door scholen, buurtwerkingen, jeugd- en welzijnsverenigingen om op speelplaatsen, pleinen en evenementen te plaatsen. Iedereen kent de spelregels, alleen de inhoud wordt in een fair trade jasje gegoten. De tekeningen zijn gebaseerd op echte personen die werk maken van eerlijke handel en een gezond (werk)klimaat nastreven, lokaal en wereldwijd. “Illustratrice Hanne Haverals tekende de personages en lokale meubelmaker Sam Declercq nam het ontwerp en de creatie voor zijn rekening”, aldus Mira Van Damme, expert mondiale samenwerking bij de Noord-Zuiddienst.

Het ‘Wie is het?-spel zal alvast al gespeeld kunnen worden tijdens ‘Buurt aan de Beurt’ op zondag 9 oktober van 11 tot 14 uur in De Zandberg, en ook op donderdag 13 oktober op de koer van Campus Howest Brugge in de Rijselstraat en op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober tijdens de openingsuren in bibliotheek De Zorge in Sint-Kruis.

Koffiestories en barista workshop

Verspreid over vijf locaties in de stad kan je kennismaken met de vijf thema’s van de reizende expo ‘Koffiestories’: de koffieplant (Oxfam Wereldwinkel, Diksmuidse Heerweg 102, Sint-Andries), koffiebranden (Hoofdbibliotheek Biekorf), koffiezetten (Magdalenakerk), koffiedrinken (Hogeschool Vives) en koffie recycleren (Huis van de Bruggeling).

In Oxfam Wereldwinkel staat er op zaterdag 15 oktober ook een barista workshop én een sjokla-tasting met de partners uit Ebolowa op de agenda.

Sjokla for water

Enkele leden van de Gilde van de Brugse Chocolatiers gingen in september naar Ebolowa om kennis te maken met de lokale cacaopartners. Ze ontmoetten verschillende cacaocoöperaties en werkten mee in het chocoladeatelier van landbouwschool CRA. Ter plaatse stelden ze vast dat drinkbaar water er geen evidentie is. 14 van de 32 wijken in Ebolowa hebben nog geen toegang tot veilig drinkwater. Daarom slaat de chocoladegilde de handen in elkaar voor een nieuwe drinkwaterput in quartier Angale. “Voor elke Sjokla-reep die verkocht wordt gaat er 50 eurocent naar deze waterput”, zegt voorzitter Stefan Dumon van de Brugse chocoladegilde. (CGRA)