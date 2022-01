Weduwe Pieter Aspe wil lezingen geven over gevolgen van alcohol en doet oproep

Tamara Hanegraaf, de weduwe van succesauteur Pieter Aspe, heeft de afgelopen maanden alle mogelijke info verzameld rond de gevolgen van alcohol en wil nu Vlaanderen rondtrekken met lezingen.

“De pijn is minder, maar het gemis des te groter”, weet Tamara Hanegraaf, als we polsen hoe het gaat. “Zeker omdat ik weet dat Pitou (zoals ze Pieter Aspe noemt, red.) dit project 200 procent had gesteund. Hij had me zeker de nodige raad gegeven.” De Brugse wil immers lezingen geven over wat alcohol doet met een mens. “Ik heb de aftakeling van dichtbij meegemaakt, en dat is heel heftig. Veel mensen staan niet stil bij de gevolgen. Pitou ook niet, of toch te laat. Ik word overstelpt met berichten van mensen die hetzelfde meemaken. De afgelopen maanden heb ik met heel wat mensen gesproken van diverse organisaties en instanties. Ik heb alles gebundeld en wil nu een oproep doen naar steden, gemeenten, hogescholen en bedrijven om mij uit te nodigen voor een lezing. De vele berichten die ik krijg van de mensen, tonen aan dat de nood groot is. Natuurlijk zal ons verhaal daar wel in verweven worden en ik ben bereid daarover vragen te beantwoorden, maar een groot stuk wil ik ook afschermen. Dat behoort tot onze privé-situatie.”

Gezellig?

De reacties die Tamara krijgt, zijn heel uiteenlopend. “Pieter was een gezellige drinker, ook niet vervelend als hij gedronken had. Maar voor veel anderen is het een ander verhaal. Heel vaak zijn er verhalen van armoede of partnergeweld. Mensen met een verslaafde partner willen vooral gehoord worden. Als iemand verslaafd is aan de drank, dan is het ingrijpend voor die persoon, maar ook voor hun hele omgeving. En daar wordt niet altijd bij stilgestaan.”

Tamara wil naar eigen zeggen niet met een belerend vingertje staan zwaaien. “Zeker na de afgelopen twee jaar, waar veel aan banden werd gelegd door de regering, ga ik niet zeggen dat de mensen nooit iets mogen drinken. Het kan heel gezellig zijn. Als we samen gingen eten, dronk ik ook altijd een glaasje. En nu soms nog, al zal ik nooit een fles wijn opentrekken als ik alleen thuis ben. Maar het kan voor veel mensen een trigger zijn. Daarom herhaal ik nog eens graag mijn oproep aan de mensen om mij uit te nodigen. Ik ben er zeker van dat veel mensen er baat bij zullen hebben.”