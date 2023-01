Wedstrijd ‘Oostende fonkelt’ huldigt zijn winnaars

Op de nieuwjaarsreceptie van Stad Oostende zondag in de Wellingtonrenbaan raakten ook de winnaars van ‘Oostende Fonkelt’, de wedstrijd voor de meest creatieve kerstversiering bekend.

Zowel particulieren, verengingen als ondernemers kregen een geldprijs. De verschillende winnaars werden geselecteerd op basis van de stemmen van het publiek en de punten van de jury, die elk voor 50 procent meetelden.

Drie categorieën

De categorie ‘Oostendenaars’ was verdeeld in acht wijken. De eerste prijzen gingen naar Eric de Kievith, Mieke Lauwereins, Antonio-Mariska Vyncke-De Lauw, Linda Deneve, Sabine Vlerick, Tom Geselle, Sarah Strumane en Patricia Vandewalle. Zij wonnen elk een geldprijs van 200 euro.

In de categorie ‘Verenigingen’ won ZoWe Verpleegkunde en Massage en Schoonheid Touché in de Torhoutsesteenweg 201 ging aan de haal met de hoofdprijs van 1.500 euro in de categorie ‘Ondernemers’.

Duwtje in de rug

“De prijs is een extra duwtje in de rug voor de ondernemers die na de coronapandemie en de energiecrisis opnieuw moesten schakelen”, zegt Filip Roelandt, algemeen directeur van het Economisch Huis Oostende. “Ze lieten, net als de verenigingen en tal van Oostendenaars, onze stad op een bijzonder creatieve manier fonkelen.”