Wedstrijd mooiste eindejaarsversiering keert terug in Blankenberge

Sinterklaas is weer naar Spanje vertrokken, en dus legde Marnick Croes deze week de laatste hand aan zijn wintertafereel in de Vredelaan. De man lijkt in deze donkere tijden ook steeds meer navolging te krijgen. “Leuk dat er elk jaar meer lichtjes te zien zijn in de straten.” Goed nieuws is ook dat handelsgebuurtekring Uitkerke dit jaar de wedstrijd voor mooiste eindejaarsversiering terugbrengt. “Veel mensen misten dat”, zegt voorzitter Raf Hollevoet.

Marnick Croes maakt elk jaar werk van de versiering aan zijn gevel en staat daar zelfs buiten Blankenberge voor bekend. De ijsgrot voor zijn deur – inclusief pinguïns en andere pooldieren – is voor de duidelijkheid een ‘wintertafereel’ en geen kersttafereel. “Kerstmis, voor mij is dat vooral het thuis gezellig maken. Met het christelijk feest heb ik weinig van doen”, zegt hij. Het tafereel blijft zoals elk jaar weer staan tot ook Driekoningen gepasseerd is. “De ijsgrot laat ik nog iets langer staan, tot eind januari. Vorig jaar heeft het midden januari nog gesneeuwd en lag er plots dus een extra wit laagje op mijn pinguïns. Dat maakte het tafereeltje nog extra schilderachtig, maar er stoppen sowieso veel mensen om foto’s te maken”, aldus Marnick.

Het druilerige weer van de afgelopen weken zorgde wel voor wat vertraging, en ook de coronapandemie gooide dit jaar roet in het eten. “Ik had twee nieuwe pinguïns besteld uit China, maar wacht daar nu nog altijd op. Ze hadden hier al meer dan drie weken moeten zijn”, glimlacht Marnick. Hij laat het niet aan zijn hart komen. “Ik koop toch elk jaar nieuw materiaal voor het jaar erop. Zo legde ik een voorraad blauwe lichtjes aan, voor het geval die uit de collectie zouden verdwijnen. Want de hype van de blauwe lichtjes is een beetje gepasseerd, heb ik de indruk. Dit jaar is het weer allemaal ouderwets roze en geel wat de klok slaat.”

Navolging

Voor Marnick doet het ook deugd om te zien dat hij in deze donkere tijden steeds meer navolging krijgt. “Ik heb net nog lichtjes gehangen bij een oudere buurvrouw die zelf niet meer zo goed te been is. In de straat hierachter zie je nu overal kerstversiering, terwijl er vroeger zo goed als niets hing. Als je dat bij andere mensen in je straat ziet, doet het je zelf ook goesting krijgen om lichtjes te hangen. De ene buur zet de andere aan en de ene is al fanatieker dan de andere”, knipoogt Marnick.

Goed nieuws is ook dat handelsgebuurtekring Uitkerke dit jaar de wedstrijd voor mooiste eindejaarsversiering terugbrengt. “Elke inwoner van Blankenberge heeft ooit wel het kersttafereeltje van Gaston Sampson staan bewonderen in de Ontmijnerstraat. Gaston zat samen met Suzy Coeck van de seniorenwerking ook in de jury voor de wedstrijd ‘mooiste eindejaarsversiering’, die na hun overlijden echter uit beeld verdween. Veel mensen misten die wedstrijd”, zegt voorzitter Raf Hollevoet. Iedereen kan zijn of haar gevel of voortuin inschrijven, winkeliers hun etalage. “In de week na nieuwjaar gaat een jury alles bekijken en de mooiste winnen een prijs. Aan de wedstrijd koppelen we ook een wandeling, die vanaf 21 december terug te vinden is op de Facebookpagina van onze handelsgebuurtekring. Ook daar vallen schitterende prijzen mee te winnen”, aldus Hollevoet.

Inschrijven voor de wedstrijd ‘Eindejaarversiering in Uitkerke en Blankenberge’ kan tot 20 december via handelsgebuurtekringuitkerke@gmail.com. Op zaterdag 22 januari worden de winnaars bekendgemaakt.