Webcams aan de kust voortaan in hoge resolutie

Goed nieuws voor wie al eens het weer aan onze kust wil checken. De officiële camera’s in Oostende, Nieuwpoort en Zeebrugge streamen nu beelden in high definition.

Het is algemeen geweten dat het altijd net iets beter weer is aan onze kust dan in het binnenland. Heel wat mensen checken dan ook voor hun vertrek de camera’s die langs onze kust zijn opgesteld. Die zijn in handen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, een Vlaamse overheidsdienst die doorgaans voornamelijk schepen veilig en vlot over onze wateren loodst. Een ander takenpakket is het ‘bevorderen van de recreatie op en langs het water’. Met andere woorden: wie zin heeft om te surfen of in een strandwandeling, maar dat liever niet doet in guur regenweer, kan met een snelle blik de lokale omstandigheden checken.

Sinds deze week gebeurt dat in high definition, zowel in Oostende, Nieuwpoort als Zeebrugge, waar de camera’s zijn opgesteld. Op de site vind je overigens ook het weerbericht en gedetailleerde info over de wind, golven en getij.

Info: www.kustweerbericht.be.