We zijn met 25.556 Zwevegemnaren

Het aantal inwoners nam vorig jaar spectaculair toe. Met de jaarwisseling waren we met 25.556 Zwevegemnaren, een stijging van maar liefst 417. Er wonen 1.013 mensen met een andere nationaliteit.

De bevolking in Zwevegem groeide vorig jaar met 1,66% tot 25.556 inwoners. Dit is vooral te danken aan het groot aantal inwijkelingen. De natuurlijke groei, het verschil tussen overlijdens en geboorten, heeft een positief saldo van 21 mensen. Daarnaast was er een netto-verhuisbeweging van 396 mensen die hun intrek namen in Zwevegem. “De ontwikkeling van enkele private en sociale verkavelingen in het centrum zijn deels een verklaring, want ook in alle deelgemeenten stijgt het inwonersaantal. Ons aanbod aantrekkelijk, divers en betaalbaar wonen lokt vaak jonge gezinnen naar onze gemeente”, verklaart Eliane Spincemaille schepen van Burgerzaken en Wonen.

Het aantal geboortes bleef, net zoals vorig jaar, met 255 baby’s relatief hoog. Van die 255 werden er zeven in onze gemeente zelf geboren. De schepen keek ook eens naar de favoriete namen van de nieuwgeboren inwoners. Bij de jongens zijn dit Noah, Elias en Arthur, terwijl bij de meisjes Amélie, Olivia en Camille topnamen zijn. Vorig jaar stierven ook 234 inwoners, 104 mannen en 130 vrouwen.

Nationaliteiten

Ook Cupido was heel actief in 2022. Nu feesten weer volop kunnen, noteerden we 97 huwelijken, tegenover 88 in 2021, en 88 samenlevingscontracten. Dit zijn er 4 meer dan het jaar voordien. Van die 25.556 Zwevegemnaren zijn er 1.013 met een andere nationaliteit. In de top vijf zien we dat Roemenië het best vertegenwoordigd is met 149. Er zijn 112 Fransen en 105 Nederlanders. Uit Polen komen 86 inwoners en op plaats vijf staat Spanje met 60 inwoners.

Geven we ook even mee dat momenteel 48 Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente verblijven. Op 1 januari 2023 waren er ook vijf eeuwelingen, allemaal vrouwen. De oudste vrouw is er 102 en de oudste man heeft de leeftijd van 99 jaar.

(GJZ)