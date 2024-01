“We zijn flexibel, maar dit gaat te ver”: Personeel De Meers protesteert tegen nieuwe uurroosters, stad belooft evaluatie

In woonzorgcentrum De Meers in Waregem treden nieuwe uurroosters in werking. Het zorgpersoneel vindt die “onaanvaardbaar” en wil garanties dat de recuperatiedagen gerespecteerd worden. Het stadsbestuur meldt dat er evaluatiegesprekken volgen en de werkroosters nadien aangepast kunnen worden.

Tijdens de laatste gemeenteraad van 2023 zakten meer dan vijftig personeelsleden van woonzorgcentrum De Meers af naar het stadhuis. Met het stil protest wilden ze de nieuwe werkroosters aanklagen. De actie werd gesteund door vakbond ACV. “De invoering van de nieuwe uurroosters leidt tot veel klachten”, vertelt Wouter Nottebaert van ACV Zuid- en Midden-West-Vlaanderen.

Rustdagen

“Er wordt namelijk gesteld dat de dagen waarop men niet moet werken in het rooster niet gegarandeerd kunnen worden. Men moet dus bij wijze van spreken zeven dagen op zeven ter beschikking staan van het woonzorgcentrum. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Het personeel is op vandaag al zeer flexibel, maar dit gaat voor ons te ver.”

Het personeel vraagt garanties dat de recuperatiedagen zoveel als mogelijk gewaarborgd worden. “We vragen respect voor het personeel, door ook de geplande rustdagen te respecteren. Men wou met de invoering van deze nieuwe werkroosters de job in de zorg aantrekkelijker maken, maar met dergelijke uitspraken bereikt men net het omgekeerde”, is Nottebaert stellig.

Onafhankelijk oppositieraadslid Guy Van den Eynde stelde het afgelopen jaar verschillende vragen over de personeelswerking van het woonzorgcentrum. “Sinds begin 2023 word ik door meerdere personeelsleden gecontacteerd. De medewerkers hadden het gevoel geen inspraak te hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe uurroosters. Die inspraak kwam er uiteindelijk toch, maar in volle verlofperiode. De gang van zaken leidde meermaals tot onrust”, vertelt Van den Eynde.

Interimkrachten

“Het gaat hier niet over enkelingen, maar over verschillende personeelsleden die uiteraard liever anoniem blijven. Ook familieleden van werknemers en oud-personeelsleden zochten contact. De Meers is een groot en een goed woonzorgcentrum. Maar de onrust moet weg en er moet opnieuw werkplezier bestaan.”

Volgens Van den Eynde vertrokken er door die onrust meerdere personeelsleden. “Daardoor moeten er interimkrachten ingeschakeld worden, en die kosten meer. Bovendien leidt dat tot extra wrevel. Sommige oud-werknemers komen enkele weken later opnieuw als interim in De Meers terecht, maar dan met extra voordelen, een hoger loon of zelfs een auto. Dat wekt uiteraard ergernis op bij de vaste medewerkers. Ook consultancybedrijf Anker, dat De Meers ondersteunt bij de (re)organisatie, kostte al behoorlijk wat geld.”

Evaluatie

Het stadsbestuur zat na het protest samen met de tijdelijke directeur en verschillende afdelingen van het woonzorgcentrum. “We hebben veel mensen gehoord, die hun opmerkingen goed meegedeeld hebben”, reageert schepen van Zorg Joost Kerkhove (CD&V). “Er ontstaat altijd weerstand als er vernieuwingen worden toegepast. We proberen de balans te vinden, daarbij is het telkens een beetje geven en nemen.”

“We proberen het werk evenredig te verdelen over de afdelingen heen, en onze bewoners centraal te stellen. We mogen enorm trots zijn op ons groot woonzorgcentrum en doen ons best met alle middelen die we hebben. Onze bedoeling is absoluut om werkbaar werk aan te bieden, en als we iets kunnen doen in functie van het personeel, dan zullen we dat zeker doen. De besprekingen zorgden alvast dat een groot deel van de onrust verdween.”

Na een eerste cyclus van de nieuwe roosters volgt er een evaluatie. “De medewerkers kunnen per afdeling hun opmerkingen noteren. Nadien bespreken we samen met de directie of er aanpassingen kunnen doorgevoerd worden.”