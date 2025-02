“We zijn allemaal zielsverwanten”: Tamara en Franky worden meter en peter van de Toogmarathon

Een jaartal dat niet deelbaar is door twee… dat betekent dat er weer een Toogmarathon georganiseerd wordt in Kortemark. In 2023 bracht die maar liefst 120.000 euro op. Dit jaar vindt Kortemarks grootste en meest solidaire actie plaats in het weekend van 5 en 6 juli. Elke editie krijgt ook een peter en meter. Die functie is niet alleen symbolisch. Beide zijn ervaringsdeskundigen en steken keihard de handen uit de mouwen bij Kortemark Komt Op.

“Al jaren ga ik naar het kipfestijn ten voordele van Kortemark Komt Op”, begint Tamara Ostyn (55) uit de ’s Gravenwal haar verhaal. “De mensen die dit al vele jaren organiseren, verdienen echt mijn respect. Nu is het zo dat er in onze familie en vriendenkring al regelmatig mensen met kanker geconfronteerd werden, maar twee jaar geleden kwam het voor mij wel heel dichtbij. Mijn echtgenoot ging binnen op spoed omdat hij zich niet goed voelde. Na een paar onderzoeken en scans kregen we het verdict dat hij kanker had. Eens die ziekte binnenkomt in je eigen ménage, is dat een heel ander verhaal.”

Complicaties

“Ondertussen volgden onderzoeken, een operatie, zware chemo en veel complicaties. Het is momenteel hout vasthouden. Hij moet goed opletten, want door die ziekte is zijn immuunsysteem heel erg verzwakt. Een simpele verkoudheid is in zo’n geval veel erger. Ik heb helemaal niet getwijfeld om het meterschap te aanvaarden. Ik zal zowel vooraf als tijdens de Toogmarathon zoveel mogelijk helpen. Ik hou me onder andere bezig met het ophalen van sponsoring. Ik denk niet dat ik die 24 uur constant aanwezig zal zijn, want dat is toch een beetje te zwaar, maar als meter van de actie zal ik ervoor zorgen dat ze op mij kunnen rekenen”, besluit Tamara.

Diepe indruk

“Ook voor mij is kanker geen onbekende”, aldus Franky Desmet (60). Hij woont langs het Zuiderpark in Kortemark. “Mijn vrouw is gestorven aan die vreselijke ziekte toen ze pas 50 jaar oud was. Ik ben in 2023 voor het eerst naar de Toogmarathon geweest en die hele organisatie heeft een diepe indruk op mij nagelaten. Ik ben toen aan de praat geraakt met Heidi Rosseel, die op dat moment meter van de actie was. Ik was onmiddellijk gewonnen voor het idee om mee te werken en ben in het bestuur gestapt. Die vereniging is echt een groep mensen waar ik me thuis bij voel.”

“Eens die ziekte binnenkomt in je eigen ‘ménage’, is dat een heel ander verhaal”

“Wij zijn allemaal min of meer zielsverwanten en lotgenoten, aangezien heel wat medewerkers zelf de ziekte gehad hebben of iemand verloren hebben. Kortemark Komt Op is een goed geoliede machine en ik zie de Toogmarathon van 5 en 6 juli dan ook volledig zitten. In januari zijn we met een aantal medewerkers naar Antwerpen geweest en daar kregen we uitleg over wat er allemaal met het ingezamelde geld gebeurt. We weten wel dat het woord Toogmarathon soms een beetje vragen oproept, omdat alcohol ook als een grote boosdoener gezien wordt, maar de actie is sinds 1997 diep geworteld in Kortemark. Mensen zijn zich daar bewust van. Wij proberen daar als organisatie ook het goede voorbeeld in te geven. Je kan er zeker creatief mee omspringen, denk bijvoorbeeld maar aan een alcoholvrije aperitief of andere alcoholvrije alternatieven voor de gangbare alcoholische versies.”

Kipfestijn

“We hopen natuurlijk dat deze editie van de Toogmarathon opnieuw een groot succes wordt en heel veel mensen naar dit schitterende evenement afzakken. Maar eerst is er nog het kipfestijn op 22 maart in oc De Kouter. Daar is iedereen welkom om onze actie te steunen. Voor 22 euro kan je er genieten van een aperitiefje, een halve kip met frietjes en groentjes en een dessert. Voor de jongsten tot 12 jaar is er een kindermenu voor 10 euro”, besluit Franky.

Voor alle info kan je terecht op www.kortemarkkomtop.be