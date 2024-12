“We willen voor de fleurigste laan van de hele kust zorgen”: Axelle (26) en Vincent (58) lanceren opvallend burgerinitiatief in Wenduine

Uit liefde voor hun mooie badplaats lanceerden Axelle Desmecht en haar dooppeter Vincent een opvallend burgerinitiatief in Wenduine. “Ons uitgangspunt is om Wenduine na de donkere wintermaanden meer kleur te geven, en daar leek ons geen betere locatie voor dan de pas vernieuwde Ringlaan. We willen deze graag letterlijk in de bloemetjes zetten en er de fleurigste laan van de hele kust van maken”, klinkt het.

Ringlaan 2025, zo doopten Axelle (26) en Vincent (58) Desmecht hun bloemenproject. Het ultieme doel is om in hun geliefde badplaats een heel seizoen lang te kunnen genieten van een weelderige bloemenzee. “Liefst een die minimaal onderhoud vraagt, en waar zowel de inwoners als de toeristen wat aan hebben. Een win-win voor iedereen”, klinkt het. Om het project extra kracht bij te zetten, zijn de twee inmiddels ook met een inzamelactie gestart.

Overgangsfase

“We willen deze zoveel mogelijk onder de aandacht brengen, zodat ons idee breed kan worden gedragen. Dat de Ringlaan een gewestweg is, vormt misschien wel een bijkomende uitdaging. Maar toen we afgelopen zomer een paar tests uitvoerden, bleek er alvast veel enthousiasme bij de lokale gemeenschap. Daarom willen we dit nu op grotere schaal realiseren”, aldus Axelle, die – gezien die gewestelijke bevoegdheid – al bij diverse instanties ging aankloppen. “Ook daar werd ons idee op zich wel positief onthaald. Dat was alvast hoopgevend. Maar het gemeentebestuur zit momenteel nog in een overgangsfase, en dus durft men voorlopig geen toezeggingen doen”, klinkt het.

“We kregen nog geen groen licht, maar de reacties zijn hoopgevend”

Concreet zouden Axelle en Vincent voor de totale beplanting van zevenduizend vierkante meter zo’n 20 kilo bloemenzaad nodig hebben. “En daarbij moet je toch rekenen aan één euro per vierkante meter. Het welslagen van ons project zal dus afhangen van het budget dat we kunnen inzamelen.”

Vincent en Axelle beschikken wel over eigen materiaal om de bloemen aan te planten. “De machine die we hiervoor gaan gebruiken, zaait op een breedte van 160 centimeter. Om overlap te vermijden, zouden we dus in stroken werken”, legt Vincent uit. Ook de zaaiperiode is belangrijk. “En misschien al een tip voor de groendienst: één jaarlijkse maaibeurt is voldoende. Als alles volgens plan verloopt, zullen we met de gemeente afstemmen dat er pas na de bloeiperiode en zaadvorming gemaaid mag worden, vanaf september dus. Het beste is om het maaisel daarna een à twee weken te laten liggen, dan op te schudden en te verwijderen. Het moet wel worden afgevoerd, anders krijgt de bodem te veel voedingsstoffen en voor een bloemenweide is dat nadelig”, klinkt het.

dromen, durven, doen

Zelf hebben Vincent en Axelle nochtans niet speciaal groene vingers. “Alleen een beetje passie”, glimlacht Axelle. “En we zijn allebei voorstanders van het adagium dromen, durven, doen.” De teller van de crowdfunding stond deze week op 380 euro. Er is dus nog een stevige duw nodig.