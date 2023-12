“We willen niet langer 15 uur per dag werken”: Mario en Vanessa stoppen met bakkerij Hollevoet

Op 8 december laten Mario Hollevoet (43) en zijn echtgenote Vanessa Geldhof (41) voor de laatste keer de rolgordijnen zakken van hun bakkerswinkel langs de Torhoutbaan. De zaak die ze 11 jaar geleden opgestart hebben, wordt overgenomen door bakkerijconcern Aernoudt.

Mario is bakker/chocolatier van opleiding, en werkte oorspronkelijk in loondienst. In 2008 betrok het paar hun woning langs de Torhoutbaan, en na enkele jaren rijpte het plan om een eigen bakkerij te starten. In 2011 werd begonnen met de bouw van de winkel annex atelier en in 2012 ontving Bakkerij Hollevoet de eerste klanten.

Mooie omzet

“De bakkerij draaide goed,” zegt Mario, “en het feit dat ik mocht leveren aan een andere winkel droeg er toe bij dat we een mooie omzet hadden. Toen die bijwinkel stopte, viel dat natuurlijk weg.

Dat, samen het feit dat het steeds moeilijker wordt om goed en gedreven personeel te vinden voor het atelier en nog een aantal persoonlijke redenen hebben ons aan het denken gezet, en we waren hoe dan ook van plan om eind 2023 de deuren te sluiten.”

Die plannen moeten de Oost-Vlaamse bakkerijgroep Aernoudt ter ore gekomen zijn, en zij zagen hierin een mooie kans om verder voet aan de grond te krijgen in West-Vlaanderen. Aernoudt mikt vooral op verkooppunten (vaak annex verbruikzaal) langs grote invalswegen en opende eerder dit jaar al een filiaal in het voormalige restaurant De Notelaar in Varsenare.

Ander werk zoeken

Op de vraag wat de toekomst brengt, hebben Mario en Vanessa niet meteen een antwoord. “We blijven hier wonen” zeggen ze, “maar zoeken allebei ander werk. De nieuwe winkel uitbaten als filiaalhouder hebben we nooit overwogen.” Mario zou liefst in de voedingssector blijven, bijvoorbeeld als chocolatier. “Maar zeker geen job meer van 15 uur per dag”, klinkt het resoluut.

De vernieuwde bakkerij zal pas in maart 2024 openen, want de zaak krijgt een volledige make-over volgens de strakke lijnen van de Aernoudtgroep.