“We wandelen de kustlijn af en hopen 6.000 euro in te zamelen”: Loppemnaars maken zich op voor tocht van 75 km voor De Warmste Week

Een vriendengroep van 25 gelijkgezinden uit Loppem wandelt dit weekend de kustlijn af van Cadzand naar Brugge om centen in te zamelen voor De Warmste Week. Goed voor 75 km. “We hopen om net als vorig jaar 6.000 euro in te zamelen.”

Emiel Tanghe, Manon Van Hooreweghe, Lennart Callebaut en Julie Derez, allen 26 en wonend in Loppem, wandelden vorig jaar in team van zeventien gelijkgestemden de kustlijn af van De Panne naar Brugge. “We organiseerden deze wandeltocht van 75 km ten voordele van De Warmste Week. Het was een zot idee, een grap in feite, die realiteit werd. Echt een unieke belevenis en de euforie na de tocht was fenomenaal, maar achteraf zeiden we ‘nóóit meer van ons leven’ want het was ook écht heel lastig. De pijn en de vermoeidheid bleven nog dagenlang nazinderen. Maar kijk, een jaar later is ‘nóóit meer’ verleden tijd en wandelen we de andere richting uit: van Cadzand naar Brugge, goed voor opnieuw 75 km”, begint Emiel Tanghe.

Dit keer kon het viertal onder de noemer ‘Zeezand’ zelfs nog meer jeugdvrienden mobiliseren om mee te stappen. “Onze wandeling start op zaterdag 21 december om 20 uur in Cadzand. We zijn met 25 wandelaars. We stappen langs de kust tot De Haan en vervolgen onze route via pittoreske dorpjes zoals Dudzele, Lissewege en Damme, om uiteindelijk op zondag 22 december om 17 uur op ’t Zand in Brugge aan te komen.”

Opnieuw 6.000 euro?

Daar hopen de wandelaars een mooi bedrag af te geven. “We zullen er onze cheque overhandigen hopelijk komen we op de radio en als er nog een beetje energie over is, willen we nog van het optreden van Bart Peeters genieten. Vorig jaar hebben we 6.000 euro aan vrije donaties ingezameld. Een prachtig bedrag voor De Warmste Week. Het zou fijn zijn mochten we die kaap ook dit jaar kunnen ronden, maar dat valt nog af te wachten. Iedere donatie, hoe klein ook, brengt ons dichter bij een mooi bedrag dat we kunnen overhandigen. Mensen kunnen rechtstreeks doneren via het rekeningnummer BE19 7380 4595 7612 van Zeezand 2.0.”

Extra oproep

Tijdens hun tocht nemen de wandelaars enkele korte pauzes van een kwartier. “Gewoon om even op te warmen en onze blaren te verzorgen. We zijn nog op zoek naar enkele rustplaatsen, met name in Wenduine en De Haan tussen 2 en 4 uur ’s nachts. Alle hulp is meer dan welkom! Ik ben bereikbaar op het nummer 0471 45 20 69”, aldus nog Emiel.

Hoe ze elkaar blijven motiveren de volledige 75 km? “Vorig jaar werd het pas echt lastig na 50 km. Onderweg houden we ons bezig door te babbelen, spelletjes te spelen ,… We zijn jeugdvrienden. De meesten kennen elkaar al hun hele leven. Het is dus leuk dat we dit samen kunnen doen voor De Warmste Week. Al enkele weken spreken we af op zondag om te wandelen, meer voorbereiding was er niet. Onderweg zullen tien mensen inspringen om de laatste 30 km met ons mee te wandelen en dan nog eens dertig personen zullen samen met ons de laatste 15 km tot op ’t Zand stappen.”