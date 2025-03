“We voelen ons hier welkom”: Westhoek Oldtimer Club vzw verhuist naar Oudenburg

De Westhoek Oldtimer Club vzw had op zaterdagavond 8 maart reden tot feesten. De club verhuist met haar maatschappelijke zetel naar de Abdijhoeve in Oudenburg, een belangrijke stap die de leden enthousiast hebben gevierd. Tijdens de jaarlijkse receptie sprak burgemeester Anthony Dumarey lovende woorden over de komst van de club naar zijn stad en benadrukte hij hoe welkom de vereniging is. Oudenburg biedt een centrale en prachtige nieuwe locatie, terwijl de club ook in ’t Oosthof in Snellegem activiteiten blijft organiseren.

Voorzitter Erwin Maes kijkt vol vertrouwen naar de toekomst en is ervan overtuigd dat de club hier verder kan groeien. “Onze club blijft uitbreiden en we krijgen wekelijks nieuwe leden bij, zowel voor motoren als voor oldtimers. Momenteel tellen we bijna 300 leden uit verschillende provincies en we merken dat ook jongere generaties zich steeds meer aangetrokken voelen tot oldtimers.”

De passie voor oldtimers blijft generatie na generatie overeind. “Dat bewijst dat deze liefde niet alleen iets is voor nostalgici, maar ook voor een nieuwe lichting autoliefhebbers”, zegt Erwin Maes. “Oldtimers zijn meer dan voertuigen, ze zijn een stukje erfgoed, een bron van herinneringen en een symbool van vakmanschap. Het is prachtig om te zien hoe jong en oud samenkomen om deze passie te delen.”

“Zes jaar geleden waren mijn vrouw en ik lid in een jachtclub en we wilden een evenement organiseren om een goed doel te steunen en dachten aan een oldtimersrondrit. Ik had toen zelf pas een oldtimer. Sindsdien genieten mijn vrouw en ik volop van onze oldtimer. Het geeft een geweldig gevoel van vrijheid om samen met andere liefhebbers op pad te gaan en onderweg te genieten van prachtige routes.”

Centraal gelegen

De keuze voor Oudenburg als nieuwe thuisbasis was weloverwogen. “De stad is centraal gelegen, wat voor onze leden een groot voordeel is. Bovendien is het een prachtige omgeving en voelen we ons hier meteen welkom.”

Ook de samenwerking met Steven en Sabine van bistro d’Abdij, die de catering tijdens het feest verzorgden, wordt gewaardeerd. “Zij leveren telkens opnieuw topservice en dat maakt elk evenement compleet.”

“Elk jaar doneren we 2.000 euro aan een goed doel”

De werking van de club is breed en gaat verder dan enkel bijeenkomsten en ritten. “We organiseren tal van evenementen en activiteiten. Dat doen we natuurlijk niet alleen, we hebben een fantastisch team. De bestuursleden Marc Vanrobaeys en Karel Van de Walle en ikzelf, samen met de stemgerechtigde leden van het bestuur, Jurgen De Craecker, Redgy Vangampelaere en Manou Backers, en ook verschillende medewerkers, zetten zich met hart en ziel in om de club dynamisch en actief te houden. Zonder hen zou dit alles niet mogelijk zijn”, zegt Erwin overtuigd.

Naast het plezier van het samenbrengen van oldtimerliefhebbers, draagt de club ook haar steentje bij aan de maatschappij. “Elk jaar doneren we 2.000 euro aan een goed doel. Meestal gaat dit bedrag naar organisaties die zich inzetten voor hulpbehoevende kinderen. In de toekomst willen we dat bedrag verdelen over twee goede doelen, zodat we nog meer kunnen betekenen.”

Nieuwe initiatieven

De fondsen voor deze donaties komen voort uit de vele activiteiten die de club organiseert. Met een rijkgevulde kalender, waaronder negen rondritten – inclusief een tweedaagse en een driedaagse clubuitstap in het buitenland – babbelavonden, stadswandelingen met gids, informatiesessies en uitstappen naar oldtimerbeurzen en -musea, is er voor elk lid wel iets te beleven.

“We blijven inzetten op nieuwe initiatieven, zoals een rondritzoektocht met leuke prijzen en daguitstappen naar het Squadra oldtimermuseum in Lier, Autoworld in Brussel en Rétromobile in Parijs. Iedereen met een passie voor klassieke voertuigen is welkom. Je kunt lid worden van WOC met een motor of oldtimer zodra het voertuig minstens 25 jaar oud is.”

Meer info is te vinden op de website www.westhoek-oldtimer-club.be en op Facebook onder Westhoek Oldtimers en Motoren Club.

De club mag ook steeds rekenen op de steun van een aantal sponsors. “We zijn hen erg dankbaar, want zij helpen mee om onze evenementen en initiatieven mogelijk te maken”, besluit Erwin. Met deze ambitieuze plannen en de nieuwe locatie in Oudenburg lijkt de toekomst van de Westhoek Oldtimer Club verzekerd.