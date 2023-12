“We stellen ons vragen bij communicatie en gedragenheid”: buurtcomité opgericht rond plannen kantoren en detentiehuis in oud politiecommissariaat

Een tiental dagen geleden werden de plannen bekendgemaakt voor het oude politiecommissariaat in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Dat wordt in de toekomst het walhalla voor tewerkstelling en er komt een detentiehuis. Het burgerinitiatief #vraaghetdeburen wil nu dat de buurtbewoners betrokken worden in de plannen. Al zijn die volgens schepen Charlotte Verkeyn nog niet concreet.

Dat het een groot bouwproject wordt, dat staat vast. Het is al zeker dat de oude gebouwen – zowel in de Alfons Pieterslaan als in de Euphrosina Beernaertstraat – tegen de vlakte gaan. Aan de zijde van de Alfons Pieterslaan komt alles rond tewerkstelling: de VDAB en opleidingscentra van de VDAB en Economisch Huis Oostende. Achteraan, aan de zijde van de Euphrosina Beernaertstraat, komt er een detentiehuis voor dertig kortgestraften.

Vragen bij buurtbewoners

Alleen zijn de plannen nog niet meteen concreet. Volgens schepen Verkeyn zitten de plannen nog maar in de beginfase. “Er werd zelfs nog niet over geld gepraat”, stelt de schepen. Toch werd nu al een buurtcomité opgericht. “We willen inspraak over de invulling”, stelt een van de initiatiefnemers Marc Hollevoet (59). “Er gaan de wildste geruchten de ronde over de bouw van verschillende bouwlagen, het volbouwen van de binnenplaats, ondergrondse garages, enzovoort. Heel veel mensen zullen een grote impact ondervinden, want de hele blok kijkt uit op het binnenplein.”

Volgens de schepen wordt het binnenplein helemaal niet volgebouwd, maar komt er een groene ruimte. “Net dat is het probleem: we zijn niet op de hoogte en horen de wildste verhalen”, klinkt het bij een andere initiatiefnemer Nathalie Depoorter. “Had men ons nu eens ingelicht voor ze dit nieuws de wereld instuurden, dan konden we erover praten en samen een oplossing vinden. Er werden in het verleden al verschillende voorstellen gedaan, maar die mensen werden zelfs niet gehoord.”

Oplossing

Volgens het buurtcomité zou de stad vooraf in overleg moeten treden met de buurt en dat gebeurde niet. “Begrijp ons niet verkeerd: ook wij willen een oplossing voor deze site”, duidt Hollevoet. “Maar we zijn bezorgd. Er komt gegarandeerd een toename van de verkeersdrukte. Heel veel scholen en vzw’s hebben een tekort aan lokalen. Zorg voor hen en geef die hier alle ruimte. We hebben als buurtbewoners ernstige vragen bij de communicatie en de gedragenheid van de plannen.”

“Het is voor alle duidelijkheid niet onze grond”, legt schepen Verkeyn uit. “Er gingen al heel lang geruchten dat er een grootschalig opvangcentrum voor asielzoekers zou komen in deze gebouwen. Wij waren daar tegen en hebben gevraagd om daarover samen te zitten en dus moesten we op zoek naar een andere oplossing.”

Stemming uitstellen

Een stemming over de herontwikkeling ziet de actiegroep alvast liever uitgesteld tot er een constructief overleg geweest is met de buurt. Maar dat is niet zo simpel, zo blijkt. “Die beslissing moet dit jaar nog genomen worden. Er zijn echter nog geen concrete bouwplannen, maar de gemeenteraad moet wel beslissen over de invulling van de site. Daarna kan er verder gepraat worden over de bouwplannen zelf. In de plannen zit er trouwens ook duizend vierkante meter voor vzw’s verwerkt”, besluit de schepen.