“We riskeren verlies van concessievergoeding van 1,2 miljoen euro”: komen Oostende en Middelkerke in de problemen door fiscale hervorming rond casino’s?

Het voortbestaan van casino’s in ons land – er zijn er negen – zou weleens bedreigd kunnen worden door een wetsontwerp voor een fiscale hervorming voor casino’s. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft immers een plan klaar om een beperking in te voeren voor de aftrekbaarheid van beroepskosten voor casino’s. “Maar daarmee breng je lokale overheden in de problemen”, zegt Kamerlid en schepen in Oostende, Björn Anseeuw (N-VA).

Vorige week werd in de commissie een wetsontwerp goedgekeurd voor een beperking van de aftrekbaarheid van beroepskosten voor casino’s. Daar wordt donderdag definitief over gestemd tijdens een extra plenaire vergadering. Volgens Kamerlid Björn Anseeuw hangen bij een goedkeuring zware gevolgen in de lucht: enerzijds voor de casino’s zelf, maar ook voor de lokale overheden die een casino huisvesten. “Zoals het plan nu voorligt, dan worden een aantal casino’s in dit land niet meer levensvatbaar, want ze zullen met verlies draaien”, zegt Anseeuw.

Verplichtingen

Volgens Anseeuw werd binnen de federale regering nog snel even een deal op papier gezet waarbij er geen rekening werd gehouden met de lokale overheden. “Door de wet op de kansspelen zitten lokale overheden gevangen door een aantal verplichtingen”, legt Anseeuw uit. “Zo zijn we verplicht om een concessieovereenkomst af te sluiten met het casino. Om een voorbeeld te geven: in Oostende moeten we het rooien met een concessievergoeding van 1,2 miljoen euro. Het casino in Oostende is gehuisvest in het Kursaal, een beschermd monument. Dat moeten we dus – gezien de verplichtingen van de overheid – in stand houden. Dat alleen al kost ons jaarlijks 400.000 euro. Dan blijft er nog 800.000 euro over en dat bedrag gaat naar de financiële aflossing van de grondige restauratie en renovatie van 2004 die een kostenplaatje had van 64 miljoen euro. En dan komen we er nog niet.”

Het geld van de concessie is dus broodnodig. “Als casino’s met verlies gaan draaien, dan betekent dat dat die mensen het hoofd niet meer boven water zullen kunnen houden en dat die op termijn zullen verdwijnen. En dus verdwijnen ook de inkomsten uit de concessie. Als het doel is om de casino’s te laten verdwijnen op termijn, dan werk je extra problemen in de hand. Casino’s geven nog een bepaalde vorm van sociale controle. Men wil toch niet dat de burger zich waagt aan online gokken of erger nog: het illegale gokcircuit? Maar dat is in principe een andere discussie.”

Volgens de minister werd er wel degelijk rekening gehouden met alle parameters in de berekening. “De verwerping betreft geenszins geen minimum belastbare basis, maar enkel de mogelijkheid om de belastbare winsten te verlagen”, zegt de minister. “Er werd rekening gehouden in de berekening van de opbrengst van deze weigering van aftrek als beroepskosten.”

Middelkerke nog even ‘safe’

Een antwoord totaal naast de kwestie, volgens Anseeuw. Ook in Middelkerke dreigen er op termijn problemen als het wetsontwerp definitief goedgekeurd wordt. Maar daar zijn ze nog even ‘safe’. Toch noemt burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker (LDD), het een schande. “Oostende heeft een variabele concessie en ik ben zo slim geweest om een vaste concessie voor 30 jaar te geven, maar uiteraard is dat geen garantie. We gaan zien hoe het nu gaat uitdraaien. Ik ga morgen naar het parlement om daar mijn zeg over te doen”, stelt Dedecker.

Volgens Dedecker worden de casino’s weggepest. “Het gaat over ocharme twee paraafjes in het hele wetsontwerp rond de fiscale hervorming, maar met grote gevolgen”, duidt Dedecker. “Ze willen het de casino’s moe maken zodat ze er zelf mee ophouden en dan komt elke stad of gemeente die een casino heeft in de problemen. Maar het is natuurlijk niet populair om casino’s te verdedigen. Er zijn negen officiële en maar liefst 1.083 illegale casino’s met het internet inbegrepen. Degene die alles officieel doen, worden gepest. Men bevordert zo de illegaliteit. Eigenlijk is het een dubbele belasting die onwettig is. Het is de lafheid van Vlaanderen om geen belangenconflict in te roepen.”