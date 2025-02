“We moeten door de zure appel heen bijten”: Ontdubbeling N58 zal tot begin 2027 duren

De infomarkt over de ontdubbeling van de expressweg N58 in Geluwe lokte dinsdag veel volk. Binnenkort starten de voorbereidende werken al. Het einde van de werken is voorzien begin 2027. De vijfde en laatste fase start in het najaar 2026 met de aanleg van de turborotonde op de kruising van de Ringlaan met de N58. Midden 2026 tot eind 2026 wordt de bestaande rotonde in de Menenstraat omgebouwd tot een lichtengeregeld kruispunt. Aannemer is Groep Stadsbader.

Lees ook: Na zoveelste zwaar ongeval starten langverwachte werken op zwarte weg in Wervik

Extra rijvakken

De verkeersveiligheid op de N58 moet drastisch verbeterd worden, tussen de A19 in Wervik en de rotonde met de Ringlaan (N338) in Menen. Met extra rijvakken, twee nieuwe fietstunnels en een kruispunt met verkeerslichten op de kruising met de Menenstraat (N8) kan iedere weggebruiker er zich in de toekomst veiliger en vlotter verplaatsen. Het gaat over een afstand van zo’n anderhalve kilometer. Probleem is de verkeersdruk en de vele files vanaf de A19.

Voor de inwoners van Geluwe zal er hinder zijn wanneer ze zich naar het naburige Menen verplaatsen. “We moeten door de zure appel heen bijten”, reageert Chris Vanden Abeele, die vlakbij de werfzone in de Lindehoflaan in Geluwe woont. “Het is wel een pluspunt dat de bestaande fietstunnels in de Menenstraat zoveel mogelijk open zullen blijven.”

Timing

Volgens de timing start de aanleg van twee bijkomende rijstroken aan de kant van Geluwe en de aanleg van een pechstrook eind 2025-begin 2026. De grachten worden aan weerszijden verlegd. Die fase zou een jaar duren.

“De ontdubbeling zal de verkeersveiligheid verbeteren”

“Door sluipverkeer ondervinden we nu te veel overlast in woonwijken en schoolomgevingen”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Roose van Menen. “Ik denk dan vooral aan de Ieperstraat, Volkslaan en de Guido Gezellelaan. Ik heb er alvast groot vertrouwen in dat de ontdubbeling de verkeersveiligheid op ons grondgebied zal verbeteren.”

Tijdens twee weekends in maart wordt er al gewerkt op de N58. Van vrijdagavond 7 maart tot maandagochtend 10 maart om 4 uur is de N58 afgesloten tussen de rotonde met de Menenstraat (N8) en de rotonde met de Ringlaan (N338). De afrit van de A19 is afgesloten, maar de oprit blijft open.

Gent-Wevelgem

Van vrijdagavond 21 maart tot en met zondag 23 maart wordt de N58 afgesloten tussen de A19 en de rotonde met de Menenstraat (N8). De op- en afrit van de A19 zijn afgesloten. Die data zijn niet zomaar gekozen want zondag 30 maart is er de doortocht van de wielerklassieker Gent-Wevelgem. “En we hebben ook gevraagd rekening te houden met de bereikbaarheid naar de carnavalsstoet zondag 16 maart bij ons in Menen”, aldus schepen Roose. Tijdens die twee weekends valt de tonnagebeperking in de dorpskom van Kruiseke tijdelijks weg.

Ook de wateroverlast dichtbij de op- en afrit van de A19 wordt aangepakt. “Tijdens de twee weekends van de voorbereidende werken worden onder meer kokers geplaatst om tot een goede afwatering te komen tijdens en na de werken”, zegt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerder AWV. “Die voorwaarden zijn meegenomen in de opdracht.” Er komen ook twee fietstunnels en een spaarbekken.

Lange geschiedenis

De officiële opening van de expressweg N58 dateert ondertussen al van juni 1998 en het komt nu voor een deel tot een ontdubbeling. De landbouwrs werden destijds onteigend voor de aanleg van een viervaksweg en mochten zolang de grond gebruiken. Het dossier kent een heel lange geschiedenis. In de volksmond had men het over de weg Pecq-Armentières.

In de jaren zeventig al werd door het toen nog nationale ministerie van Openbare Werken het plan opgevat voor een snelweg tussen de A17 in Pecq (nabij Doornik) en de Franse grensstad Armentières. Met de duidelijke bedoeling de enclave Komen een snelle verbinding te geven met de regio Moeskroen en de rest van Wallonië. Een communautaire zet, waar ze in Wervik en Menen alvast niet gelukkig mee waren, want de snelweg werd beschouwd als wat een onderdeel moest worden van een grote ring rond Rijsel.