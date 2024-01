“We kwamen hier wonen voor het groen”: Lidl wil nieuwe winkel in Kasteelstraat bouwen; buurtbewoners tekenen bezwaar aan

Al ruim 20 jaar heeft Lidl een vestiging in de Bedevaartstraat in Tielt, maar de winkelketen verkent opportuniteiten om elders in Tielt een nieuwe, grotere winkel neer te poten. Het oog viel daarbij op de Kasteelstraat, maar de buurtbewoners zien dat niet zitten. Lidl poneert een betere service te willen geven aan de Tieltse klanten, maar de omwonenden – die niet persoonlijk werden verwittigd – hebben daar meer dan hun bedenkingen bij. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze moet met zijn schepencollege de knoop doorhakken. “We volgen de procedure, zullen de bezwaren bestuderen en dan een beslissing nemen.”

Lidl diende een projectnota in bij het schepencollege. Om in de Kasteelstraat een supermarkt te mogen bouwen is een afwijking van het BPA nodig. “Maar dat kan omdat het BPA al ouder is dan 15 jaar”, zegt de burgemeester. “Maar dat is allemaal ook erg technisch, we laten ons daarin adviseren.” Op het terrein dat Lidl voor ogen heeft (Kasteelstraat 133-137), is grootschalige detailhandel immers niet toegestaan. Maar Lidl vindt dat een herlokalisatie binnen Tielt noodzakelijk is. Sinds april 2003 heeft Lidl een vestiging in Tielt, dit in de Bedevaartstraat 103, dus achter het station. Maar met een verkoopoppervlakte 430 vierkante meter zit de winkel daar aan de krappe kant. Ook de locatie wordt niet meer als optimaal gezien, de beperkte passage en moeilijke bereikbaarheid voor fietsers vanuit het centrum, is een doorn in het oog. De winkelketen ging dan maar op zoek naar een nieuwe locatie die een terreinoppervlakte tussen de 8.000 en 10.000 vierkante meter diende te hebben en kwam daarbij in de Kasteelstraat terecht.

Meer werkgelegenheid

Met dergelijke oppervlakte is Lidl naar eigen zeggen in staat een winkel te bouwen waarin het comfortabel winkelen is en waar het volledige assortiment, ook de non-food, kan aangeboden worden. In de projectnota argumenteert men verder: in de zuidwestelijke hoek van de stad is winkelaanbod niet groot, bovendien is het een invalsweg en ook makkelijk bereikbaar voor de Meulebekenaars (straks dus ook Tieltenaars, red.). Lidl onderstreept ook nog eens dat ze duurzaamheid, zonnepanelen voor hernieuwbare energie en aandacht voor de waterhuishouding, hoog in het vaandel dragen. Een grotere Lidl zou ook voor meer werkgelegenheid zorgen, nu telt de Tieltse vestiging 13 medewerkers, daar zouden nog eens 15 nieuwe bij komen.

Het inplantingsplan, dus hoe de nieuwe Lidl er uit zou zien, met onderaan de oprit via de Kasteelstraat.

Winkel deels ingegraven

De winkel van 1.400 vierkante meter zou in de noordoostelijk hoek van de site ingeplant worden, dus achteraan rechts als je vanuit de Kasteelstraat komt ingereden. Enkele woningen zouden moeten wijken, maar er zou wel nog recht van doorgang zijn voor garageboxen die zich achter een van die woningen bevinden. Door het hoogteverschil zou de winkel ook voor een stuk ingegraven worden en zo minder zichtbaar zijn vanuit de achterliggende wijk. In totaal zouden er 122 parkeerplaatsen komen, waaronder ook een deel voor het personeel. Daarbij ook zeven voor andersvaliden en drie voor gezinnen. Volgens eigen tellingen zijn de piekmomenten op maandagavond en zaterdag en ontvangt de winkel dan tussen de 94 en 113 klanten per uur. Op de parking zou ook plaats zijn voor 36 fietsparkeerplaatsen en laadpunten om je wagen elektrisch op te laden.

Annelies Beel op het wandel- en fietspad dat begint naast haar woning in de Joris Lannoostraat en uiteindelijk uitmondt in de Kasteelstraat. Achter haar zie je de groene omgeving die zij en haar buren al jarenlang gewend zijn. “Hiervoor zijn we hier komen wonen.” © WMe by Wouter Meeus

Er zouden twee tot drie leveringen per dag zijn, de draaicirkel van de vrachtwagen achteraan de parking is op het inplantingsplan aangegeven. De bomen die nu op de site aanwezig zijn, zouden gecompenseerd worden.

De buren, die ook al eens de koppen bij elkaar staken, dienden elk afzonderlijk bezwaar in. Want de bewoners van vooral de Joris Lannoostraat, 12 woningen palen ook aan de groenzone, zien de Lidl-vestiging liever niet komen. Ze zien heel wat bezwaren. Annelies Beel wil als spreekbuis optreden. “We werden ten eerste al niet op de hoogte gebracht van de plannen, waar wij als omwonenden toch recht op menen te hebben. Maar we zijn natuurlijk geen rechtstreekse buur. Rond de site ligt een stukje groenzone van enkel meters breed, dus officieel is enkel de stad buur. Maar het grootste deel van de site is tuinzone, het vergt dus een BPA-wijziging om de plannen te kunnen uitvoeren. De aanplakking van de aanvraag gebeurde ook niet correct, waardoor we pas later op de hoogte waren. De mensen kregen zo minder tijd om een bezwaar in te dienen.”

“Het nieuwe mobiliteitsplan wou toch net het doorgaand verkeer door het centrum weren?”

“Wij betwijfelen ook de argumentatie van Lidl dat er hier onvoldoende supermarkten in de buurt zijn, op korte afstand zijn er al Colruyt, Aldi, Delhaize, Alvo… En rond de huidige site van Lidl komen zijn er al heel wat nieuwe woningen en komen der nog honderden bij, de nood aan een supermarkt lijkt ons daar groter. Gezien ze nu toch de Kasteelstraat op het oog hebben, is er richting Meulebeke een beter geschikt perceel. Om de winkel te realiseren zou men hier ook 60 bomen willen kappen, die zouden vervangen worden, maar het duurt minstens tien jaar vooraleer de nieuwe bomen evenveel CO2 zouden opnemen als de bestaande. Ook qua mobiliteit kun je je heel wat vragen stellen, de Kasteelstraat is al een druk bereden weg en het wegrijden vanop de parking zou wel eens heel lastig kunnen zijn. De vrachtwagens van de toelevering zouden allicht via E40 en E403 komen, wat ervoor zorgt dat ze door het centrum moeten. Terwijl het net één van de doelstellingen is van het nieuwe mobiliteitsplan om doorgaand verkeer uit het centrum te weren. En er wordt in de nota ook geen gewag gemaakt van de tijdstippen van de leveringen, gebeuren die ook ‘s nachts?”

De villa De Deurwaerder in de Kasteelstraat 137 zou moeten wijken voor de nieuwbouwplannen voor de Lidl. Met de eigenaar van deze en de naastliggende woningen zou er een akkoord zijn onder opschortende voorwaarde. © WMe by Wouter Meeus

Ook de hogere verharding van het terrein stuit hen tegen de borst. “En dat in tijden waar men volop op ontharding inzet. De huidige toestand is 5.585 vierkante meter onverhard, 837 bebouwd en 3.154 verhard. In de nieuwe situatie zou men gaan naar 2.910 vierkante meter onverhard, 2.411 bebouwd en 4.255 verhard. Het onverhard gebied wordt hier zowat gehalveerd.”

Geluid van warmtepompen en koelinstallaties

Annelies Beel woont met haar gezin, echtgenoot David Gruyaert en de dochters Aster (8) en Linde (5) op de pijpekop van de Joris Lannoostraat die net uitgeeft op de achterkant van de site en grenst aan het wandel- en fietspad dat vanuit de wijk naar de Kasteelstraat leidt. “We wonen hier sinds 2012 en hebben bij de aankoop van de grond in 2011 de wettelijke plannen van de omgeving goed bestudeerd. Het groene blijvende karakter trok ons over de streep om dit te kopen. In ons specifiek geval zijn we ook vooral bevreesd voor het geluid van de warmtepompen en de koelinstallaties die zich vlakbij zouden bevinden. Toen we eerst, via-via, van de plannen hoorden dachten we dat de winkel zich aan de straatkant zou bevinden. Maar het tegendeel bleek het geval. Onze buren uit verderop in de straat vrezen dan vooral het vele verkeer, ook voor het lossen van de vrachtwagens, dat de supermarkt zal genereren. Ook de vele vrachtwagens die de winkel zal aantrekken, zullen toch allemaal langs de Vierhoek moeten passeren. Toch gevaarlijk met al die schoolgaande kinderen.”

Een vakantie lang bogen David Gruyaert en Annelies Beel zich over de plannen. © WMe by Wouter Meeus

David en Annelies hebben er hun vakantie voor opgeofferd om een gefundeerd bezwaar in te dienen. “Hopelijk wordt daar rekening mee gehouden, want dit is echt niet de goede locatie voor een supermarkt. Er zijn in Tielt zeker andere mogelijkheden om zoiets te realiseren.”

Procedure volgen

Het is dan inderdaad ook opvallend. Voor het nieuwbouwproject van Lidl zou onder meer een riante villa met achterliggend zonnepanelenveld van de familie De Deurwaerder moeten sneuvelen. Het grootste deel van de site ligt dus nog in tuinzone, er is dus een afwijking van het BPA van doen om een eventuele bouwvergunning mogelijk te maken. Maar hoe staat het schepencollege tegenover de zaak? Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze is onder meer ook bevoegd voor ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen. “Wij volgen de procedure. Het openbaar onderzoek liep tot 21 januari, nu zullen wij die bezwaren bestuderen en dan een beslissing nemen. Maar we willen dit uiteraard eerst grondig bekijken. We begrijpen de bezorgdheden, maar veel meer kan ik daar nog niet over zeggen.”